La Guardia Civil desarticula en Toledo una banda de robo y desguace de coches

La Guardia Civil desarticula en Toledo un grupo criminal dedicado al robo y desguace de vehículos para su venta. Hasta 58 coches habían llegado a robar por un valor de 1,5 millones de euros.

En el marco de esta operación, los agentes del Instituto Armado han identificado a 13 personas acusadas de pertenecer a esta banda itinerante que vendía los coches robados y sus piezas en el mercado negro.

La investigación se inició en la localidad toledana de Sonseca, después de que los agentes tuvieran conocimiento de que habría una nave industrial donde se estarían ocultando los vehículos robados. Fue entonces cuando el Equipo Territorial de la Policía Judicial de Mora identificó a dos presuntos sospechosos que estarían vinculados a una organización criminal especializada en este tipo de delitos y procedió a la entrada y registro de la nave en la que localizó hasta 41 chasis de vehículos de distintas marcas y modelos.

La operación se extendió a la comarca de la Sagra, donde se localizaron también varios puntos de almacenamiento y de desguace de los coches robados.

Dada la itinerancia de esta banda, la investigación no avanzó hasta que en noviembre de 2025 se interceptó un camión en la frontera sur con piezas de 11 vehículos, y en diciembre se realizaron nuevos registros en distintos puntos de la provincia, recuperando restos de otros diez coches sustraídos.

Además, en una de las naves registradas se hallaron un arma de fuego del calibre 6,35 milímetros y una plantación de marihuana.

9 detenidos, dos en prisión

Finalmente, la Guardia Civil ha desarticulado la estructura completa de esta organización criminal, integrada por 13 personas de las cuales 9 han sido detenidas y dos han entrado en prisión.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Orgaz en Toledo, donde han permanecido bajo secreto de sumario por orden del juez hasta ahora.