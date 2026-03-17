La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación del 'pendrive' de Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado este martes las diligencias abiertas tras la remisión del pendrive que Leire Díez entregó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La fontanera del PSOE Leire Díez entregó un pendrive con sus investigaciones —según ella periodísticas— a Cerdán después de que se conociesen sus supuestas prácticas para sobornar a cargos judiciales y policiales con el objetivo de parar las investigaciones en torno a la corrupción del círculo más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las diligencias que se abrieron días después de que el alto cargo socialista recibiera el pendrive y lo trasladara a la Justicia se han archivado este martes. Así, la fiscalía entiende que las investigaciones de Leire Díez no aportaban nueva información y ha decidido dejar de investigar el caso.

Leire Díez entregó esta información al PSOE porque, según ella, los socialistas aparecerían como damnificados de las supuestas "cloacas del Estado" y el partido, según dijeron desde Ferraz, entregó a la fiscalía la información sin analizarla.

En este pendrive habría hasta 140 archivos de audio y texto en los que se habría basado el trabajo de Leire Díez a las órdenes de las cloacas del partido. Entre estos archivos se encontrarían investigaciones que Díez habría hecho contra el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado; o la magistrada que instruyó el caso David Sánchez, Beatriz Biedma. Otro de los investigados por la fontanera socialista sería el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Todas estas informaciones no aportarían novedades a las investigaciones en curso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —que investigó el caso Villarejo, al que se refería Leire Díez—; y las otras que se recogiesen en el pendrive no contendrían ningún indicio suficiente como para considerar que son constitutivas de delito.

A raíz de la información recogida en este pendrive, Leire Díez aseguró que escribiría un libro —sin fecha de publicación— de alta relevancia política y judicial.