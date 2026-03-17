Maduro aplazó la deuda a Plus Ultra tras la mediación de un íntimo amigo de Zapatero

El régimen de Nicolás Maduro acordó con la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra el aplazamiento del pago de una deuda de 6,1 millones de euros con la petrolera estatal PDVSA, además de perdonar los intereses asociados, tras una gestión del empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, según informa el diario El Mundo citando fuentes conocedoras de la operación.

Según este diario, la negociación fue la primera gran misión reconocida de Martínez, descrito como íntimo amigo del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, tras ser contratado por la aerolínea como asesor externo. Su encargo consistía en negociar con las autoridades chavistas el aplazamiento del pago de una deuda acumulada con el Gobierno venezolano y evitar las penalizaciones económicas que podían derivarse del retraso.

Negociación con el Gobierno venezolano

Las fuentes consultadas por el diario aseguran que el acuerdo permitió posponer durante años el pago del principal y evitar el cobro de intereses, a pesar de que en ese momento Venezuela podía imponer intereses cercanos al 20% a los acreedores del Estado.

La deuda se había acumulado desde 2018 por los suministros de combustible de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) a la aerolínea. Según el citado medio, la situación se agravó por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los pagos en divisas, que afectaba a las transacciones de empresas extranjeras en el país.

Relación con el rescate público de la aerolínea

Según publica El Mundo, el acuerdo alcanzado con las autoridades chavistas también contemplaba que Plus Ultra abonara la deuda cuando recibiera el rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno español durante la pandemia.

El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, había señalado en la documentación remitida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que parte de los fondos se destinarían a pagar a su principal proveedor de combustible en el mundo, PDVSA.

El asesor financiero de la SEPI, DC Advisory, cifró entonces la cantidad pendiente con la petrolera venezolana en 6,1 millones de euros. Según ese informe, se esperaba una salida de caja en 2021 para saldar esa deuda con el proveedor de combustible.

El pago a PDVSA era el compromiso más elevado dentro de un conjunto de obligaciones financieras de unos 20 millones de euros que la aerolínea debía afrontar a corto plazo con diferentes proveedores internacionales, incluidos servicios aeroportuarios, seguros o arrendamientos de aeronaves.

Intermediación y suministro de combustible

La información publicada por El Mundo señala que la intervención de Martínez también permitió evitar que PDVSA suspendiera el suministro de combustible a la compañía, que operaba en el país. Inicialmente, el Gobierno venezolano exigía que el pago se realizara en dólares.

La aerolínea planteó la posibilidad de abonarlo en bolívares, una opción que fue rechazada en un primer momento por las autoridades chavistas. Según el citado diario, la mediación del empresario permitió desbloquear la negociación y fijar un plan de pago aplazado, que finalmente se completó recientemente con la cancelación total de la deuda.

Pagos al intermediario y vínculos empresariales

Según la información, esta operación se enmarca en los pagos de más de medio millón de euros que Plus Ultra realizó entre 2020 y 2025 al empresario Julio Martínez a través de varias de sus sociedades. Martínez tenía un contrato con la aerolínea que le garantizaba el 1% del rescate público que obtuviera la compañía del Ejecutivo español.

De forma paralela, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha localizado transferencias por más de 460.000 euros realizadas por Martínez al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Los pagos se justificaron como servicios de consultoría global.

Zapatero sostuvo en su comparecencia en el Senado que esos trabajos consistieron en informes geoestratégicos y asesoramiento verbal para otros clientes de Martínez, distintos de Plus Ultra, aunque no identificó a dichos clientes. La UDEF investiga si esas operaciones corresponden a servicios reales o si podrían encubrir comisiones relacionadas con gestiones ante las autoridades venezolanas y el Gobierno español.