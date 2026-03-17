Rebelión autonómica contra el Gobierno de Sánchez por su plan para restringir la caza de la codorniz

Nueva rebelión autonómica frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Nueve Comunidades Autónomas han rechazado de forma conjunta la intención del Ejecutivo de restringir la caza de la codorniz común (coturnix coturnix). La medida, según denuncian, pretende aplicarse sin un criterio científico claro y con graves consecuencias para el mundo rural.

La iniciativa ha sido impulsada por la Junta de Extremadura y está firmada por responsables autonómicos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Todos ellos han enviado una carta al Ministerio de Agricultura para pedir que el Ejecutivo no se pase de frenada en su celo por aplicar recomendaciones de la Comisión Europea.

Entre las medidas que más preocupación generan se encuentran la introducción de mecanismos automáticos de restricción vinculados a variables climáticas generales, la reducción de jornadas de caza, nuevos cupos o limitaciones homogéneas para todo el territorio nacional y la implantación acelerada de sistemas de control y seguimiento que, a su juicio, no han sido suficientemente contrastados desde el punto de vista técnico ni administrativo.

En la misiva, las Comunidades piden al Ministerio que reconsidere su posición y que elimine o revise aquellas medidas que supongan restricciones "automáticas, homogéneas o desproporcionadas" sobre la caza y sobre la capacidad de gestión de las Autonomías.

Sin consenso ni explicación

Uno de los aspectos que más ha molestado a las Autonomías es que el Ejecutivo haya trasladado "a otras instituciones del Estado o a Bruselas" que existe un consenso autonómico sobre las restricciones a la caza de la codorniz, algo que "no se corresponde con la realidad".

De hecho, las Autonomías consideran "improcedente" que se atribuya un respaldo general a propuestas que, en la práctica, suponen un aumento de las restricciones a la caza, más burocracia para cazadores y titulares de cotos y posibles cambios en las órdenes de veda actualmente vigentes.

Del mismo modo, las Comunidades firmantes recuerdan que la gestión cinegética, especialmente en especies como la codorniz, debe abordarse con rigor científico, pero también teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y, más concretamente, la del medio rural: "No resulta admisible construir una respuesta uniforme sobre realidades ecológicas y socioeconómicas muy distintas", dice la carta.

Nuevo golpe al medio rural

Desde la Junta de Extremadura, promotora de la carta, se considera que la posición del Ministerio es "profundamente lesiva" para el sector cinegético y para las economías rurales vinculadas a la media veda.

El Ejecutivo extremeño advierte además de que la postura del Gobierno puede tirar por tierra años de trabajo contra la despoblación, ya que abre la puerta a que la Unión Europea interprete de forma errónea la Directiva de Aves, ignorando —según sostienen— estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz.

Por ello, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural confía en que el Estado no permita que, "una vez más", una interpretación especialmente restrictiva y lesiva sin justificación técnica se convierta en un freno para el desarrollo económico de los pueblos.