Acoso a los niños que hablan español en una escuela barcelonesa: los profesores no les contestan

Un grupo de familias ha trasladado a la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que los profesores de la escuela salesiana de San Baudilio de Llobregat (Sant Boi en la denominación oficial) hacen el vacío a los niños que se dirigen a ellos en español. Según la información a la que ha tenido acceso la AEB, en los Salesianos de esa localidad barcelonesa se presiona a alumnos y familias para que sólo se utilice el catalán. Y la presión no es precisamente sutil.

Los docentes se niegan a responder a los alumnos cuando se dirigen a ellos en español. "No te entiendo" y "en esta lengua en que me hablas no te entiendo" son las reacciones recurrentes de dichos docentes cuando alguno de los alumnos se atreve a hablarles en español. El criterio es contrario a todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Tribunal Supremo relativas a la convivencia entre el catalán y el español en las aulas.

En su denuncia, la AEB señala que la Alta Inspección de Educación se ha limitado a aceptar la respuesta de la inspección catalana, que ha replicado que "el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje, así como la de uso normal en la acogida del alumnado".

A la Alta Inspección no le consta

Por su parte, la Alta Inspección ha contestado a la AEB que "de la información aportada por el Departamento de Educación y Formación Profesional no se desprende que la dirección del centro Mare de Déu dels Dolors esté ejerciendo presión para que los alumnos y las familias utilicen solo la lengua catalana en sus comunicaciones".

La AEB señala que "no se puede excluir al español ni de las comunicaciones internas ni como lengua vehicular" y que el proyecto lingüístico del centro incumple la legislación vigente. Y apunta en un hilo de mensajes en la red social X que "el desprecio de esos miserables docentes ante la lengua materna de los alumnos es discriminatorio y sancionable".

🔴@SalesiansSBL de Sant Boi presiona a alumnos y familias para el uso exclusivo del catalán

Docentes que se niegan a responder a sus alumnos si se dirigen a ellos en castellano "No t’entenc" "En aquesta llengua que em parles no t’entenc"

Y luego el abandono de la @DelegGobCAT 🧵 pic.twitter.com/psmCggbQzR — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) March 14, 2026

El caso de los salesianos de San Baudilio no es precisamente una excepción. Ante otra denuncia de la AEB sobre la exclusión del español en los centros de educación especial, la Generalidad se atiene a las estrictas e ilegales normas del separatismo para insistir en que el catalán es la única lengua vehicular.

La Generalitat ha admitido por escrito que en los centros de educación especial el catalán es la única lengua vehicular. Esto es discriminatorio y frena el progreso de los niños castellanohablantes. La Comisión de Peticiones del PE lo vio claro: hace falta bilingüismo. pic.twitter.com/8HJ94MAfFb — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) March 17, 2026

De nuevo una discriminación contra los niños cuya lengua materna es el español con consecuencias graves para su aprendizaje y desarrollo, según la entidad por el bilingüismo que ha logrado los fallos judiciales sobre el 25 % de español en la enseñanza obligatoria.