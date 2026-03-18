Aldama presenta el sobre con los 250 millones de dólares de PDVSA en la Audiencia Nacional

El empresario Víctor de Aldama ha presentado el sobre con los 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA al juez que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE.

Tal y como adelantó en exclusiva LD hace más de un año, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de PDVSA para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez tras la vista de la entonces nº 2 de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez en enero de 2020. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente habría canalizado los fondos procedentes de Venezuela con cuentas bancarias en Rusia a través de testaferros.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Aldama entregó el sobre la semana pasada al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Aldama acudió a la cita judicial acompañado de su abogado José Antonio Choclán. El empresario declaró durante cerca de una hora ante el juez y un fiscal Anticorrupción. En su comparecencia hizo referencia directa al contenido del sobre y los vínculos del mismo".

Las mismas fuentes consultadas por LD "no descartan que tras la declaración de Aldama y la presentación del sobre con los cupos de PDVSA se puedan producir consecuencias importantes e inmediatas en la investigación. La causa sigue secreta".

Cabe destacar que hubo un intento previo de Aldama de entregar el sobre al juez Moreno. Sin embargo, la información de la citación judicial del empresario para la primera semana de marzo trascendió a los medios de comunicación y la entrega se pospuso por motivos de seguridad.

Fuentes cercanas a Aldama consultadas por este diario adelantaron hace un mes que el empresario pretendía continuar su colaboración con la justicia hasta el final. Por ello, planeaba entregar el sobre con los cupos de petróleo de PDVSA y declarar en sede judicial antes de que comenzase el primer juicio sobre la trama Koldo fijado para el mes de abril. No obstante, se debía garantizar la seguridad de Aldama y que se valorase judicialmente de igual forma en las causas ya abiertas que le salpican.

Cabe destacar que en su reciente declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Hidrocarburos, Santiago Pedraz, el fiscal Anticorrupción le preguntó por el sobre y Aldama confirmó que se lo entregó Delcy Rodríguez.

El sobre de PDVSA.

En el sobre se puede leer "República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela, S.A. CONFIDENCIAL" y figura el logotipo de PDVSA. En el remitente se hace referencia "Manuel Quevedo Fernández. Ministro del Poder Popular de Petróleo. Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)" y en el destinatario consta "Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Delcy Rodríguez), vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela".

Sánchez y la Internacional Socialista

LD desveló en exclusiva en noviembre de 2024 que Víctor de Aldama disponía de información sensible que apuntaba a la presunta financiación ilegal de la organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Sánchez fue elegido nuevo presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 por aclamación, un cargo que asumió dijo con el ánimo de "actuar" frente al "pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional". Sánchez fue designado presidente de esta organización para los próximos 4 años sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto.

Según publicó este diario, Aldama disponía de documentación que podría acreditar la presunta financiación ilegal de dicha organización para convertir a Pedro Sánchez en presidente de la Internacional Socialista. Sánchez habría conseguido supuestamente recaudar fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro a través de José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene en la actualidad diversos negocios con Venezuela. En el contexto de la negociación de los fondos para la Internacional Socialista con Maduro, se produjo la polémica visita de su nº 2 Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Por ello, Sánchez estaba al corriente y la avaló enviando un mensaje al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Dicha presunta financiación se habría canalizado con la participación de un testaferro venezolano cercano a Zapatero con cupos de petróleo. Aldama además dispondría de información sobre una supuesta cuenta bancaria de Zapatero en Rusia que se habría utilizado para enviar los fondos desde Venezuela en esta presunta operación de financiación ilegal de la Internacional Socialista.

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