Caso Forestalia: Antxon Alonso dejó de administrar una sociedad investigada el día que Santos Cerdán fue excarcelado

El socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, dejó de administrar una sociedad investigada en el caso Forestalia el pasado 19 de noviembre de 2025, el mismo día en el que el Tribunal Supremo acordó dejar en libertad al exsecretario de Organización del PSOE. Santos Cerdán permaneció casi 5 meses en la prisión de Soto del Real por su implicación en la trama Koldo, concretamente por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Dichas mordidas se canalizaron a través de la empresa Servinabar, en la que el propio Santos Cerdán y Antxon Alonso eran supuestamente socios.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en el caso Forestalia presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En esta causa, era detenido hace dos semanas el presidente de Forestalia, Fernando Samper y otras cinco personas. Entre ellas, también se encontraba el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez y un notario de la zona.

Un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) recogido en el sumario del caso Forestalia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, destaca que "el día 08/04/2022, Caliope Innova S.L., representada por Eduardo Pérez Águeda (testaferro), constituye la sociedad Next Generation Caliope Innova S.L., fundada con 3.000 participaciones sociales. Un mes más tarde, el día 17/05/2022, Antxon Alonso adquiere la práctica totalidad de la mercantil, más concretamente 2.998 participaciones sociales de Next Generation Caliope Innova S.L".

"Por otro lado, tanto Ánder Alonso como Nora Alonso adquieren las 2 participaciones restantes de la referida Next Generation Caliope Innova S.L. Según se ha podido saber en diferentes notas de prensa, la mercantil Next Generation Caliope Innova S.L. estaría ligada de algún modo a la persona de Fernando Samper, presidente del Grupo Forestalia", añade. Cabe destacar que Antxon Alonso actualmente es investigado en la Audiencia Nacional en dos causas diferentes, la trama Koldo y la operación Leire. En esta última causa, también está investigada Forestalia.

Según consta en el registro mercantil, al que ha tenido acceso LD, el empresario Antxon Alonso fue administrador único de la sociedad Next Generation Caliope Innova S.L. hasta el 19 de noviembre de 2025, el mismo día que Santos Cerdán abandonó la prisión de Soto del Real. Además, el día anterior, el 18 de noviembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) acreditó en un informe que el exsecretario de Organización del PSOE, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García cobraban un 2% de comisión por amaño de obra pública.

El empresario Antxon Alonso.

Eduardo Pérez Águeda, "principal testaferro"

La UCOMA destaca en su informe que Eduardo Pérez Águeda "desempeña el papel de principal testaferro e intermediario societario clave dentro de la organización criminal. Su función principal es actuar como nexo en las relaciones entre el ex-subdirector del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez, y el Grupo Forestalia, facilitando la canalización de presuntas contraprestaciones. Representa a un elevado número de mercantiles, destacando Caliope Innova S.L., utilizada presuntamente como matriz para la compraventa de participaciones sociales de otras empresas determinantes en la estructura de la organización criminal. Así mismo, participó directamente en 49 protocolos notariales desde 2018, la mayoría vinculados a empresas de energías renovables del Grupo Forestalia. Es una pieza central en las "Actas de Depósito" realizadas en la notaría de Javier de Lucas Cadenas, firmando contratos privados de compraventa de participaciones sociales que se ocultaban en sobres cerrados dentro de una caja fuerte para no dejar rastro y dificultar la investigación llevada a cabo por esta Instrucción".

"Figura como representante de Babieca Investment Renewable S.L., una mercantil fundamental para la organización criminal, ya que es la que ostenta las participaciones de las empresas promotoras cuyos proyectos dependían de la firma favorable de Domínguez. Su rol se ve reforzado por el vínculo con su hermano, Roberto Pérez Agueda, quien ocupa cargos en mercantiles donde Fernando Samper ostenta el control absoluto, permitiendo así una coordinación entre el sector público y el sector privado. Eduardo PÉREZ ÁGUEDA aporta su identidad para crear una estructura de opacidad que permite recompensar económicamente los tratos de favor recibidos por el Grupo Forestalia", concluye.

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