Críticos de Vox piden a Abascal un congreso: "Liderar un espacio político no consiste en dinamitarlo"

Exdirigentes y críticos de Vox como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio han lanzado un manifiesto para pedir un congreso extraordinario que "derribe los muros" y corrija el "empobrecimiento" de Vox que, denuncian, se ha producido en los últimos años.

El documento, publicado en una web "no oficial de Vox" y que pide adhesiones a la militancia reclama un congreso "con plazos suficientes y reglas claras" que sirva para hacer "una revisión completa de la arquitectura interna del partido": "Mecanismos de deliberación y decisión, reglas de competencia interna, criterios de selección y promoción de cuadros, construcción de equipos sectoriales, capacidades de delegación y control, y una estructura que permita convertir apoyo social en capacidad real de gobernar".

Piden un "debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno". Y señalan que lo piden no para "imponer una candidatura alternativa" sino "para abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto". Quieren, dicen, "preparar al partido para gobernar".

"Negar esta petición no es una decisión neutra. Es aceptar conscientemente que el partido no quiere —o no puede— corregir su deriva interna, explicar sus cambios políticos y cumplir el propósito para el que fue creado", avisan en un extenso texto muy crítico con la actual dirección y que nace, apuntan, "para abrir" y "reconstruir". "No nace contra nadie, sino a favor de las ideas y del futuro del proyecto", añade, avisando de que Vox sólo "tendrá futuro si vuelve a estar a la altura de su razón de ser: prepararse para gobernar".

Los firmantes denuncian "una doble deriva que debe ser corregida: una deriva organizativa, que reduce la capacidad de gobernar, y una deriva política e ideológica, que aparta al proyecto de su razón de ser". Sobre la organización de Vox, denuncian que "no se han construido equipos de gobierno, ni cuadros políticos sénior, ni un gobierno en la sombra. No se ha desarrollado la capacidad de delegar, de confiar y de asumir responsabilidades".

"El partido se hace pequeño también porque hoy no tiene capacidad real de atraer talento ni de retenerlo", añade tras las salidas de los últimos años, denunciando que "no se incorporan perfiles con experiencia política, empresarial o social, ni voces académicas o profesionales de reconocido prestigio; y quienes en algún momento aportaron esa solvencia, en muchos casos no pudieron ser mantenidos dentro del proyecto. Sin talento, sin equipos, sin controles y sin cauces de deliberación, no hay alternativa seria de gobierno".

Críticas al liderazgo de Abascal

También lamentan "la concentración extrema del poder y la eliminación de los controles internos", que han tenido, señalan, "consecuencias visibles". Mencionan "las retribuciones desorbitadas en el entorno del presidente, impropias de un proyecto que defiende la austeridad" y que ven "síntomas de una organización cerrada, sin contrapesos y sin transparencia". Acusan a la dirección también de despreciar "la democracia interna, a los contrapesos, a las opiniones independientes y a la necesaria autonomía del área de cumplimiento normativo". Señalan por último "la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia".

El documento también menciona "un problema político e ideológico que no puede ser ignorado" y cita "cambios relevantes de orientación política" en los últimos años como "la salida del grupo europeo ECR, presidido por Giorgia Meloni, tras una década de pertenencia al mismo; un giro estatalista y obrerista alejado de la defensa del libre comercio como motor de crecimiento; y una deriva republicana y antimonárquica que, en este punto, termina coincidiendo con intereses ajenos al propio proyecto". Unos cambios, insisten, que "exigen una explicación política seria y un contraste abierto".

El documento lamenta las salidas de dirigentes o "apartamiento de mandos históricos" sin "explicaciones suficientes": "un partido que aspira a gobernar no puede prescindir de su experiencia ni reducir su pluralidad por la vía de hechos consumados", dicen denunciando un "empobrecimiento" de Vox en los últimos años y lamentando que "pensar, discrepar o evaluar se ha convertido en un problema".

"Mínimos puentes" con el PP

También, en medio de las negociaciones para pactar con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, avisan de que "liderar un espacio político no consiste en dinamitarlo. Competimos con firmeza y con proyecto propio, sin vivir pendientes de otros; pero un partido que aspira a gobernar debe preservar mínimos puentes de diálogo institucional y capacidad de relación suficiente para que, llegado el momento, sea posible articular una alternativa de poder comprensible y estable".

Añaden que este "patrón de confrontación se ha extendido al ámbito mediático" y denuncian "la hostilidad constante, incluso con medios y voces ideológicamente próximas", que "ha generado un aislamiento incompatible con cualquier proyecto que quiera gobernar una sociedad plural".

Los firmantes

Estos son los impulsores del manifiesto:

Iván Espinosa de los Monteros: Ex secretario general, ex diputado nacional y ex portavoz parlamentario

Ricardo Garrudo: ex presidente de DENAES, ex vicesecretario nacional de movilización

Javier Ortega Smith: ex secretario general, diputado nacional, portavoz concejal Ayto. Madrid

Inés Cañizares Pacheco: vicealcaldesa de Toledo, ex diputada nacional y ex portavoz adjunta

Rocío Monasterio: ex portavoz y diputada en la Asamblea de Madrid

Rubén Manso: diputado nacional en XIV legislatura

Víctor González Coello de Portugal: ex vicepresidente primero, ex diputado nacional

Víctor Sánchez del Real: ex vicesecretario nacional de comunicación, ex diputado nacional

Francisco José Contreras: ex diputado nacional

Malena Nevado: ex presidenta de Vox Cáceres, diputada nacional en XIV legislatura

Juan Luis Steegmann: ex miembro del comité ejecutivo nacional, diputado nacional en XIV legislatura

José Ángel Antelo: ex presidente provincial de Murcia, diputado regional

Isabel Lázaro Pina: ex presidenta provincial de Tarragona, diputada en el Parlamento de Cataluña

Cristóbal Palacio Ruiz: diputado regional en el Parlamento de Cantabria, ex portavoz del grupo

Ignacio Ansaldo: concejal Ayto. Madrid, ex director nacional territorial, primer presidente del partido