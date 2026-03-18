El ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, recibió acciones de, al menos, 15 empresas vinculadas al Grupo Forestalia a cambio de manipular las declaraciones de impacto medioambiental (DIA’s) de varios proyectos de energías renovables.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en este caso presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En el marco de esta causa, hace dos semanas era detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper y otras cinco personas. Entre ellas, también se encontraba el citado Eugenio Domínguez y un notario de la zona.

Según un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Eugenio Domínguez recibió acciones de sociedades vinculadas a Forestalia que participaban en las obras para las que él mismo aprobaba ilícitamente las declaraciones de impacto ambiental. Todo ello, a través de una compleja red societaria en la que se incluían su esposa, Monserrat Heredero y su supuesto testaferro, Eduardo Pérez Águeda. "Se produciría también, un incremento patrimonial en las mercantiles directamente participadas por la familia Domínguez Heredero", especifica el informe.

La constatación de estos hechos, según la visión de la UCOMA, "reforzaría aún más la hipótesis de la creación de un entramado mercantil para canalizar las posibles contraprestaciones por los tratos de favor efectuados por Eugenio Jesús Domínguez Collado, tanto en su etapa como Subdirector General de Evaluación Ambiental como en su etapa como asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente".

De hecho, en el informe se recalca que una de esas empresas que habrían servido como pantalla para cobrar mordidas a cambio de la manipulación de los informes, Babieca Investment Renewable S.L. adquirió participaciones de 15 empresas distintas en dos tandas. Las acciones de las primeras seis compañías se adquirieron el 6 de octubre de 2023; mientras que, poco más de un mes más tarde, el 27 de noviembre de 2023, adquirieron acciones de otras 9 compañías distintas.

Babieca Investment Renewable S.L. estaría, según los agentes de la Guardia Civil, controlada por el testaferro de Eugenio Domínguez y todas las empresas que adquirió tenían severas coincidencias. Por una parte, las 15 empresas compartían la misma denominación al inicio del nombre de las sociedades, "Energía Inagotable ... ". Por la otra, todas estaban relacionadas con Forestalia y con proyectos energéticos para los que el propio Domínguez firmó las declaraciones positivas de impacto medioambiental.

"Por lo que se puede afirmar que Eugenio Domínguez ejercía sus funciones laborales redactando las DIA´s para proyectos cuyos promotores habían sido parcialmente traspasados a empresas de su propiedad", subraya el informe analizado por LD. Estos informes, según se recalca, eran "indispensables" para la realización de los proyectos y Domínguez habría incurrido "en numerosas irregularidades" para favorecer al Grupo Forestalia, de Fernando Samper y recibiendo la mencionada contraprestación a cambio, dada "en forma de participaciones de empresas pertenecientes al Grupo Forestalia".

"Ambas partes se valieron de sistemas de ocultación para evitar los sistemas de transparencia para posteriormente integrarlos en el sistema financiero legal", ahonda la Guardia Civil antes de destacar el uso de dos testaferros por parte de Domínguez y el uso de contratos de compraventa que no se elevaron a público. Para esto último, se tuvo la presunta connivencia del notario Luis Cadenas.

Los hermanos Pérez Agueda, los "testaferros"

Según la Guardia Civil, Eduardo Pérez Águeda y su hermano Roberto Pérez Águeda, "se encuentran directamente relacionados con el Grupo Forestalia y con el presidente de esta, Fernando Samper, pudiendo ser utilizados como testaferros".

Los investigadores sostienen que prestaron "su identidad, para la creación de una multitud de mercantiles que, después de realizar un elevado número de cambios de titularidad, de administración y otros que, coincidentes en patrones como es el caso de la baja traza laboral y operativa, capital social reducido y objetos sociales coincidentes en torno a actividades de energías renovables (la mayoría de estas), con la finalidad de pretender ocultar al verdadero propietario o beneficiario, ponen a disposición de terceras personas físicas/jurídicas, mediante contratos privados de compraventa de participaciones sociales, para presuntamente, recompensar económicamente los tratos de favor recibidos y cuyo beneficiario final, sería el Grupo Forestalia y por ende su presidente Fernando Samper".

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