Fracasa la propuesta del PSOE para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la proposición de ley impulsada por el PSOE para reducir la tasa máxima de alcohol al volante, que pretendía pasar de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2. La iniciativa no continuará su tramitación parlamentaria tras no superar la votación en la Comisión de Interior.

La propuesta ha sido rechazada con 19 votos en contra de PP, Vox, UPN y ERC, frente a 18 votos a favor de PSOE, Sumar y PNV, en una sesión con competencia legislativa plena. La medida buscaba endurecer los límites de alcoholemia en línea con recomendaciones europeas, pero no ha logrado el respaldo suficiente.

División entre los grupos parlamentarios

Durante el debate, la portavoz del Partido Popular, Bella Verano, ha cuestionado la iniciativa al considerar que carece de "contenido y solidez" y ha criticado su tramitación como proposición de ley en lugar de proyecto del Gobierno. Según ha señalado, este procedimiento "evita controles" y reduce el análisis técnico.

Verano también ha advertido de que el debate sobre la alcoholemia "no puede abordarse de manera simplista" y ha defendido que cualquier modificación debe acompañarse de medidas complementarias como más controles, educación vial y recursos.

Desde el PSOE, el portavoz Manuel Arribas ha defendido la propuesta como una herramienta para "seguir avanzando en la protección de la vida y la seguridad" en carretera. Ha asegurado que la medida es "clara" y está alineada con países europeos con mejores resultados en seguridad vial.

Por su parte, el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez ha explicado que su grupo comparte el objetivo, pero rechaza los medios planteados. A su juicio, la medida es "desproporcionada" y con un fin "recaudatorio".

Falta de acuerdo en el límite

Uno de los posicionamientos más diferenciados ha sido el de Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz, Inés Granollers, ha defendido que la tasa ideal al volante es 0,0, y ha sostenido que la propuesta debatida no evitaría accidentes.

Granollers ha argumentado que, en los siniestros relacionados con alcohol, los conductores suelen superar ampliamente los límites legales. Por ello, ha considerado que la reducción planteada generaría "frustración" sin un impacto real en la siniestralidad.

En cambio, desde Sumar, Félix Alonso ha calificado la reforma como "inaplazable" y ha vinculado la medida a la idea de "tolerancia cero" con el consumo de alcohol en la conducción. En la misma línea, el PNV ha apoyado la iniciativa al considerar que afecta tanto a la seguridad vial como a la salud pública.

No obstante, la diputada del PNV Nerea Rentería también ha coincidido en que la reducción del límite debería ir acompañada de controles aleatorios, campañas educativas y sistemas de prevención, como dispositivos de bloqueo por alcoholemia.

Peticiones de asociaciones de víctimas

La votación se ha producido después de que asociaciones como Stop Accidentes y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) solicitaran a los grupos parlamentarios que no bloquearan la iniciativa.

El vicepresidente de Stop Accidentes, David Pérez de Landazábal, ha advertido de que rechazar la medida supondría perder "una oportunidad" para avanzar en la reducción de siniestros. Según ha señalado, más de 70.000 familias han perdido a un ser querido en accidentes de tráfico en los últimos 25 años.

Ambas organizaciones han insistido en que el consumo de alcohol sigue siendo uno de los principales factores en los accidentes de tráfico. De hecho, más de la mitad de los conductores fallecidos en siniestros superaba las tasas máximas permitidas.

Desde Aesleme han reclamado que la decisión no esté condicionada por estrategias políticas y han defendido que la sociedad está preparada para avanzar hacia una reducción más estricta del consumo de alcohol al volante.

La iniciativa había iniciado su recorrido parlamentario hace un año, cuando el Pleno del Congreso aprobó su toma en consideración. Además de la reducción de la tasa, contemplaba otras medidas como la prohibición de difundir la ubicación de controles policiales en redes sociales. Sin embargo, el rechazo en comisión pone fin a su tramitación y evita que el texto llegue al Senado.