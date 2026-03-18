Iracunda respuesta de Vox a los críticos: "¡Pero qué disidencia, estaban encantados!"

El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha sido el encargado de responder desde Vox al manifiesto que ha lanzado una quincena de exdirigentes del partido pidiendo un congreso extraordinario y cuestionando a la dirección y su estrategia en los últimos años. En el manifiesto, para el que piden adhesiones, críticos como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith o Inés Cañizares señalaban que "negar esta petición no es una decisión neutra. Es aceptar conscientemente que el partido no quiere —o no puede— corregir su deriva interna, explicar sus cambios políticos y cumplir el propósito para el que fue creado".

En una entrevista en Radio Nacional, Fuster ha dejado claro que la petición se rechazaba y ha negado cada acusación, incluso poniendo en duda que se tratara de "buena gente" como los ha presentado el periodista Juan Ramón Lucas. "Es gente muy respetable casi toda", ha matizado Fuster, "considerada gente relevante dentro de un partido, pero no quiere decir que sean buenos". Y ha destacado que ahora tienen a Ignacio Garriga o a José María Figaredo: "Tenemos una inteligencia extraordinaria".

El portavoz ha tachado de "absurda" la petición de un congreso -"yo quiero tener un millón de amigos"-, ha dicho, y ha cargado duramente contra uno de los impulsores, el exportavoz Iván Espinosa de los Monteros. De él ha dicho que se fue "dos veces" de Vox: tras la primera volvió "porque vio Vistalegre", en alusión al éxito de uno de sus primeros macroeventos, y se volvió a ir porque lo dejó "en 33 diputados", los logrados en las últimas generales. Se fue, ha insistido, "porque no era lo que su ego quería ser". Y se fue, ha dicho, a ocuparse de sus "negocios": "Pues ocúpate de tus negocios, chico, y déjanos en paz si es posible".

En un tono igualmente duro, ha cargado contra Javier Ortega Smith señalando que fue expulsado por "desobedecer una orden del Comité Ejecutivo Nacional" y ha añadido que "fue él mismo", como fundador, "quien dijo que desobedecer al CEN era una falta muy grave". "Es una autoexpulsión de manual, es como si uno le pega una patada al árbitro", ha dicho Fuster.

"Pero qué disidencia, no ha habido ni una cuando estaban al mando, estaban encantados", ha exclamado aludiendo a ambos para pasar después a responder a la entrevista este miércoles a Juan García Gallardo y sus alusiones a un Vox bunkerizado. "Yo estoy en esa dirección, yo sé perfectamente cómo es. ¿Pero disiente de qué? ¿Pero qué corrientes internas, si hay agua pura?", ha dicho de Gallardo, cuya única disidencia, ha afirmado, fue su resistencia a dejar el Gobierno de Castilla y León.

"Necesitamos grandes líderes municipales, regionales. Los líderes son los que se meten el ego, la soberbia donde les quepa y construyen equipos. Me está poniendo todos los ejemplos de destructores de equipos", ha asegurado.

Hartos de "sermones"

Mientras, en X, el diputado José María Figaredo ha atacado específicamente a Espinosa de los Monteros, al que ha acusado de intentar "socavar y boicotear" a Vox con la misma estrategia del PP e incluso de querer "quitarle el partido" a Santiago Abascal: "Hay gente hasta el gorro de que los sermones y la condescendencia queden sin respuesta".

Iván… qué aburrido… hay gente hasta el gorro de que los sermones y la condescendencia queden sin respuesta. Veo evidente que estás ejecutando la estrategia del PP y tratas de socavar y boicotear al único partido que se opone al bipartidismo (tú mismo defendías esto con fuerza… https://t.co/yUoOG1D87T pic.twitter.com/MhnRJfLtdx — Jose María Figaredo (@FigaredoJoseM) March 18, 2026

Además ha insinuado que Espinosa de los Monteros pudo haber fingido su apoyo a la formación. "En 2023, cuando Vox pegó un bajón (tras tus años como portavoz), te fuiste. Y en 2026 cuando Vox pega un subidón, finges volver", ha reprochado a Espinosa en referencia a sus entradas y salidas del partido. "Así que no sé quién es nuevo y quién es viejo… sí es cada vez más evidente quién está con Vox y quién con el PP. Algo habrán prometido a don Julián, a don Oppas o a Bellido Dolfos".