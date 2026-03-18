Junqueras se impone a Illa, que retira los presupuestos para seguir negociando con ERC

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, seguirá como mínimo unas semanas más sin presupuestos. El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha impuesto al dirigente socialista y ha forzado la retirada del proyecto de cuentas autonómicas. Tras horas de aparentes negociaciones, el viernes no se votarán en el pleno los presupuestos. Cataluña sigue con los prorrogados desde 2023.

La presión de los socialistas no ha logrado el objetivo de forzar a los republicanos a votar a favor de unos números que el Gobierno regional sólo negoció con los Comunes (la versión catalana de Cataluña en Comú). Después de días de insistir en que no se retirarían los presupuestos, Illa no ha sostenido su órdago. La "narrativa" de la supuesta capacidad de gestión del presidente catalán ha caído por los suelos. Los profesores cortan carreteras en demanda de un aumento de sueldo, la peste porcina africana dista de estar controlada, crece el escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y el funcionamiento ferroviario es una ruleta rusa. Y además, sin presupuestos.

Tras un encuentro entre Illa y Junqueras celebrado ayer, el PSC y ERC han anunciado que siguen sin llegar a un acuerdo, que el Ejecutivo autonómico retira las cuentas autonómicas para seguir negociando con el argumento de que socialistas y republicanos necesitan tiempo. En cuanto al IRPF que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a traspasar a las puertas de las elecciones andaluzas, los dos partidos catalanes dicen en un comunicado que seguirán "impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura" y también las negociaciones sobre los presupuestos. "Ambas formaciones políticas nos damos más tiempo para buscar los caminos dentro del marco de los acuerdos firmados que deben permitir preservar la estabilidad del país en un momento especialmente convulso", señala la nota consensuada por los partidos.

Tras hacerse público el desacuerdo y que siguen las negociaciones, el presidente de la Generalidad ha salido a dar un discurso en el que ha dicho que "Cataluña necesita estabilidad y responsabilidad", que "a partir de este momento trabajaremos para que Cataluña tenga presupuestos" y que convocará una reunión del Ejecutivo este jueves para aprobar un suplemento de crédito que permita hacer frente a los gastos corrientes.

En su "solemne" intervención Illa no ha aclarado cuándo tienen previsto socialistas y republicanos aprobar los presupuestos, si en abril o en junio, los dos meses que se barajan ahora para llevar las cuentas al Parlamento autonómico.

Varapalo de ERC al PSC

El presidente catalán ha apelado a no poner en riesgo el "escudo social que trabajadores y familias necesitan" y ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de disponer de unas cuentas por la convulsa situación internacional.

La retirada de los presupuestos, que habían comenzado ya su tramitación parlamentaria, supone una dura derrota para el Ejecutivo socialista catalán. Junqueras no está dispuesto a que Pedro Sánchez y Salvador Illa incumplan su promesa de traspasar el control y gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Ese es el punto clave del acuerdo de investidura del propio Illa, un pacto que no deja lugar a dudas sobre el "concierto" catalán y el control y recaudación del IRPF.

Illa no se ha referido en su intervención a la posibilidad de un adelanto electoral si no logra sacar adelante las cuentas. Se mantiene abierta la posibilidad de una triple convocatoria (andaluzas, catalanas y generales) a finales de mayo o principios de junio, lo que alimenta la sospecha de que Illa ha retirado los presupuestos para mantener esa opción abierta, toda vez que se considera que hacer coincidir las generales con las catalanas es lo que pretendería Sánchez en caso de adelantar los comicios.

Todos estos cálculos le son ajenos a Junqueras, que exige garantías al Gobierno de que se traspasará el IRPF. Y hasta que no se produzcan, se mantiene el bloqueo.

Junqueras presume de su poder

Tras la intervención del presidente de la Generalidad ha sido el turno del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que se ha jactado de haber forzado al Govern a retirar los presupuestos, cosa que es la primera vez que ha pasado en la historia de la autonomía catalana, según ha dicho. Junqueras ha reprochado a Salvador Illa que hubiera presentado las cuentas "unilateralmente" y ha indicado que seguirán las negociaciones. "ERC nunca se ha levantado de la mesa", ha señalado el jefe del partido republicano.

También, en un impostado tono solemne, Junqueras ha manifestado que "todo lo que hace ERC lo hace por Cataluña". "El Govern ha entendido que puede recurrir a los suplementos de crédito, que es lo que llevamos meses diciéndole", ha añadido.