Sánchez usa un podcast para presumir de su enfrentamiento con EEUU y negar la corrupción del PSOE

Pedro Sánchez tiene debilidad por usar la política exterior en clave interna, una estrategia que ya ha usado en varias ocasiones. Cuando la presión judicial, parlamentaria o mediática aprieta en casa, el presidente del Gobierno encuentra un escenario internacional en el que recomponerse y proyectar una imagen de estadista que la realidad cotidiana le niega en España. Ayer se publicó en YouTube la entrevista que Alastair Campbell y el exministro Rory Stewart le hicieron a Pedro Sánchez, en el podcast Rest Is Politics. El resultado ha sido una hora de declaraciones sobre la guerra en Gaza, las investigaciones judiciales que acosan a su familia, Cataluña o el uso de las bases estadounidenses en Cádiz.

Una de las declaraciones más llamativas de la entrevista y que retrata la concepción que tiene Sánchez de la Alianza Atlántica, fue la que realizó sobre las bases militares de Rota y Morón. El presidente contó que rechazó las peticiones procedentes de Estados Unidos para operar desde el suelo español en Oriente Medio: "Cuando la administración de EEUU nos pidió usar nuestras bases militares en el sur de España, por supuesto que rechazamos el uso de estas bases para desplegar sus capacidades militares en Oriente Medio". La sonrisa de complacencia con la que acompañó la frase no pasó desapercibida. En contraste, Sánchez envió la fragata Cristóbal Colón a Chipre para que se incorpore al grupo en la defensa de las fronteras de la Unión Europea.

De Trump a Hamás

Que un presidente del Gobierno de España se jacte ante una audiencia extranjera de haber bloqueado operaciones de su principal aliado dentro de la OTAN no tiene precedentes. Con todo, Sánchez lo hizo con la naturalidad de quien asume que confrontar con la administración de Donald Trump es un mérito político. "Es una guerra unilateral que han iniciado dos naciones, por dos gobiernos, sin consultar ni coordinar con sus aliados", ha aseverado.

En cuanto a Oriente Medio, Pedro Sánchez fue aún más lejos. Interpelado sobre la posición de España, que el entrevistador presenta como "el país más propalestino", el presidente validó sin reservas la acusación de genocidio contra Israel: "Hay muchos expertos en derecho internacional y en derecho humanitario que ya han calificado como un genocidio lo que está sucediendo en Gaza". Por su parte, los grandes socios de nuestro entorno como Francia, Italia o los Países Bajos, no comparten la terminología que utilizan los activistas que suscriben el vocabulario de Hamás. Al menos, reconoce que el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre fue tal: "Absolutamente, sí".

El cerco judicial al PSOE y a la familia

Sobre esta banda terrorista dijo que "quizá Hamás sea hoy más fuerte", y ha augurado el aislamiento de Israel: "Creo que Israel hoy está más aislada internacionalmente que antes de la guerra porque el primer ministro Netanyahu tomó una decisión muy equivocada".

Este ejercicio de diplomacia de escaparate, no se detuvo en Washington ni en Jerusalén. También tuvo ocasión de tratar asuntos internos del Reino Unido: "Creo que las sociedades pueden cometer errores, y creo que fue un error para el Reino Unido abandonar la Unión Europea". "Me gustaría definitivamente tener al Reino Unido a bordo de nuevo", añade.

Sánchez ha intentado vender a la audiencia angloparlante dos relatos de España que ya pocos se creen. El primero, que la Ley de Amnistía ha "normalizado" Cataluña. "Me ha obligado a tomar decisiones muy difíciles por las que, al principio, los españoles estaban más reacios, pero hoy se dan cuenta de que valió la pena para la coexistencia", comenta. Afirma también que "no creo que Cataluña pueda llegar a independizarse del estado español".

Un podcast político

El segundo es que su gobierno practica "tolerancia cero contra la corrupción". Hay que recordar que José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez son los protagonistas de las tramas de corrupción que azotan el seno del Gobierno. Sobre ellos dice que "piensas que tal vez sean tus amigos, pero al fin y al cabo no los conoces". No hay que olvidar, por supuesto, el proceso judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. Cuando le preguntan: "¿Tiene España un problema de corrupción?". El responde: "No, lo tuvimos con la Administración anterior".

Sánchez tampoco esquiva las preguntas relativas a la inmigración. "El dilema de las sociedades occidentales es si abrimos nuestras economías y crecemos, o si cerramos nuestras fronteras y nos encogemos", explica.

El episodio del podcast se titula 'The Only European Leader Defying Trump?' ('¿El único líder europeo que desafía a Trump?') y cuenta con casi 260.000 visualizaciones. En el fondo, representa la estrategia política de Sánchez, usar la política internacional en clave interna. Hay que recordar que Alastair Campbell fue el spin doctor, director de estrategia y comunicación, de Tony Blair entre 1994 a 1997 y portavoz del primer ministro entre 1997 y el año 2000.