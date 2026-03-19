Ábalos y Koldo piden al Supremo que Torres y Armengol declaren en persona: "Su testimonio es transversal"

Las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pedido al Tribunal Supremo que denieguen la petición del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para declarar por escrito en el caso Koldo. "Su testimonio es transversal", han argumentado.

Los dos dirigentes socialistas cuya testifical había sido aceptada por el Supremo habían pedido al Alto Tribunal declarar por escrito en el primer juicio del caso Koldo, que tendrá lugar el próximo mes de abril. Así, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y la tercera autoridad del Estado querrían evitar su fotografía declarando en calidad de testigos en el Supremo.

Sin embargo, según ha podido saber Libertad Digital, los acusados José Luis Ábalos y Koldo García se han opuesto a que el Supremo ofrezca este privilegio a los dirigentes socialistas, ya que ello perjudicaría el interrogatorio de dos implicados indirectos en la trama. Cabe recordar que tanto Armengol como Torres estaban a cargo de administraciones autonómicas —Baleares y Canarias respectivamente— que compraron mascarillas a Soluciones de Gestión.

"El testimonio de la Sra. Armengol y del Sr. Torres Pérez deviene transversal a todo el proceso, y las preguntas que esta defensa formulará no se limitarán únicamente a la gestión administrativa de mascarillas en la pandemia, sino que abarcarán la totalidad de los hechos enjuiciados del entorno de mi representado, con lo que no todo se ceñirá a cuestiones relacionadas con el ejercicio del cargo de los referidos testigos", explica el escrito presentado por la defensa de Koldo García.

De esta manera, la defensa del exasesor recuerda que este criterio ya fue seguido por el magistrado del Supremo Manuel Marchena en el juicio del procés, que juzgaba a los líderes separatistas catalanes por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entonces, Marchena denegó la posibilidad de que varios testigos declararan por escrito.

"Sería imposible articular un control efectivo"

Así, se argumenta que "resulta imposible articular un control efectivo sobre las preguntas que quiera formular quien no ha propuesto testigo". Esto es, que se considera improcedente que sea el tribunal encargado de juzgar a Ábalos y Koldo quien haga las únicas preguntas por escrito a los testigos cuando, en realidad, han sido los acusados quienes han propuesto que acudan a declarar en calidad de testigos ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, el escrito argumenta que enviar una batería de preguntas a los testigos para que estos la respondan con tiempo holgado supondría "preparar a los testigos, eliminando la espontaneidad necesaria para que sus respuestas contribuyan a la búsqueda de la verdad material en el plenario".

En este sentido, es necesario recordar que Torres negó cualquier tipo de vinculación con la trama, así como conocer las adjudicaciones de compra de mascarillas mediante las que la comunidad canaria embolsó dinero a Soluciones de Gestión. Algo que se demostró falso mediante un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se constataba que el entonces presidente canario conocía las adjudicaciones y que presionó para que se llevaran a cabo con la empresa de la que era socio el también acusado Víctor de Aldama.