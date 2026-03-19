El Supremo abre una causa contra Alvise Pérez por amenazar al alcalde de Algeciras

El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Alvise Pérez por supuestas amenazas contra el alcalde de Algeciras, el popular José Antonio Landaluce.

El primer edil de la localidad gaditana presentó una querella contra el eurodiputado por la presunta comisión de un delito de coacciones y un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario. El eurodiputado ha dedicado numerosos mensajes públicos a Landaluce acusándolo de haber tenido comportamientos machistas y "tocamientos" con mujeres de su entorno.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Alto Tribunal acuerda decretar la apertura del procedimiento y designa como instructor al magistrado Antonio del Moral García. Así, se considera competente para abrir la causa, ya que Pérez se encuentra aforado por su condición de europarlamentario siendo el Supremo el tribunal indicado para investigarlo y, si procede, juzgarlo.

"El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales", asegura el escrito.

De esta forma, el Alto Tribunal comparte el criterio de la Fiscalía, que informó a favor de designar un magistrado instructor para el caso al apreciar indicios suficientes de la comisión del delito contra el también senador del PP. Así, la querella seguirá su curso en fase de instrucción, por lo que, si así lo decide el magistrado instructor, el eurodiputado tendrá que declarar en el Supremo.

Cabe recordar que el creador de SALF tiene otra causa abierta en el mismo tribunal por la supuesta financiación ilegal de la campaña a los comicios europeos del pasado mes de junio de 2024. Además, el eurodiputado tiene otras causas abiertas. Entre ellas, se encuentra imputado por un supuesto delito de coacciones que habría cometido contra sus dos eurodiputados en el Parlamento Europeo, Nora Junco y Diego Soler.

Estos dos formaron parte de sus listas para el Parlamento Europeo, pero a los pocos meses de estar en la Eurocámara se distanciaron del líder de SALF. Tanto es así que entraron en el grupo parlamentario liderado por Giorgia Meloni, mientras que Pérez se quedó fuera del mismo, en el Grupo Mixto. Después, el líder de SALF acusó a sus dos exsubordinados de haber sido "comprados por un lobby armamentístico". No aportó ninguna prueba al respecto.