Detenidos cinco miembros de una organización criminal implicados en el asesinato de un presunto narcotraficante el pasado 26 de enero en Lugo de Llanera, en Asturias.

La operación, bautizada como "Filbanks", ha sido desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Judicial francesa y se ha llevado a cabo de forma simultánea en Asturias, Cataluña y Francia.

Concretamente, las detenciones han tenido lugar durante los registros realizados en paralelo en Oviedo y Gijón, en Asturias; en Llinars del Vallès, en Barcelona, y en Orleans, en Francia. Registros en los que los agentes se han incautado, además, de 34 kilos de hachís.

Los detenidos contrataron a un sicario

Según información del Ministerio del Interior, los detenidos, miembros de una banda criminal afincada en Asturias y dedicada al tráfico de drogas, contrataron a un sicario para acabar con la vida de la víctima. Se trata de un hombre de 44 años que fue abatido tras recibir cinco disparos en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera cuando solicitaba asistencia en carretera al haber sufrido un supuesto pinchazo en una rueda de su vehículo.

Las dos personas que viajaban con la víctima en el coche emprendieron la huida y fueron otros usuarios de la vía los que alertaron de lo ocurrido al ver a una persona tendida en el suelo.

Llevaba un localizador en el vehículo

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil pusieron de relieve que no se trataba de un hecho fortuito, dado que localizaron un rastreador en el vehículo de la víctima y detectaron que el neumático había sido, además, manipulado.

Tras ello, los agentes del Instituto Armado constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga. Es más, según sus pesquisas, la víctima habría intentado huir de Asturias al haber sido amenazada de muerte si no pagaba su deuda.

La investigación se enfocó entonces tanto en el localizador del coche como en su entorno más cercano, con lo que los agentes pudieron identificar al grupo de personas que han sido detenidas ahora en relación con su asesinato. Personas que eran amigos personales de la víctima y que formaban parte de esta organización que le había vendido la droga, además del sicario que acabó con su vida y que ha sido detenido en Francia.