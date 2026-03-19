Globalia compró a la empresa vinculada a la trama Koldo más de un millón de mascarillas durante la pandemia

Globalia ha informado al Tribunal Supremo en un informe de todas las "transacacciones financieras" realizadas con la empresa asociada al empresario investigado en el caso Koldo, Víctor de Aldama. Ente las gestiones más destacas se encuentra la compra por parte de Air Europa, la aerolínea que pertenece al grupo empresarial de los Hidalgo, a Soluciones de Gestión más de un millón de mascarillas por un valor superior a los 2,3 millones de euros.

Soluciones de Gestión es la empresa con la que la trama Koldo surtió de mascarillas a varias administraciones públicas a cambio de presuntas mordidas para el exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Así se desprende del documento remitido por Globalia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se responde a la solicitud del Alto Tribunal que pedía que la compañía informase sobre su relación con Aldama y los trabajos que le encargó a este.

Entre los pagos, destaca el efectuado por Air Europa para el suministro de mascarillas durante la pandemia. El objetivo de esta transacción era "poder suministrar la mascarilla obligatoria para la tripulación y pasajeros" de la aerolínea. De igual manera, a continuación explican que también se compró material sanitario a "diferentes empresas". Sobre el contrato concreto con Soluciones de Gestión se especifica que procedió a la compra de 1.280.000 unidades por un valor total de 2.368,000 €.

Otro de los contratos que se llevó tuvo lugar durante el estado de alarma. La aerolínea llevo a cabo "cabo diversos contratos charter de avión con tripulación con la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.".

De igual manera, se explica que "los vuelos se realizaron de acuerdo con las rutas y las fechas solicitadas, estableciéndose precios de mercado según las circunstancias existentes en el momento". Los vuelos que se Air Europa llevó a cabo en favor de Solución ascienden a once trayectos que oscilan entre los 37.000 euros y los 295.000 euros.

Precisamente, la compra de mascarillas por parte de administraciones públicas a Soluciones de Gestión se está investigando en el Tribunal Supremo, que ya ha dictado juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama. Este juicio tendrá lugar el próximo mes de abril.

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