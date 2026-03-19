Globalia comunica al Supremo que Venezuela todavía les debe 205 millones de dólares

Globalia ha remitido nueva documentación al Tribunal Supemo en la que detallan que el Régimen Bolivariano de Venezuela debe 205 millones de dólares a la compañía Air Europa, que pertenence a Globalia.

La empresa responde al Tribunal Supremo después de que este le pidiese que detallara su relación comercial con el empresario Víctor de Aldama, socio de Soluciones de Gestión, empresa de venta de mascarillas vinculada a la trama Koldo. El Alto Tribunal le exigía a Globalia que concretase qué trabajos realizó Aldama para la compañía tras publicarse que este habría trabajado como intermediario entre la misma y el Régimen venezolano, entonces liderado por el dictador Nicolás Maduro.

En un escrito remito por la compañía a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Globalia hace referencia a un contrato firmado con el empresario para que este se pusiera en contacto con las autoridades venezolanas con el objetivo de reclamar la deuda.

En este, se informa de que "Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano por importe de unos 205 millones de dólares estadounidenses".

El documento explica que esta deuda se originó "como consecuencia de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela". Finalmente, se detalla que, a pesar de las gestiones que se han realizado, todavía Air Europa no ha recibido ese dinero.

Sobre el contrato firmado con Aldama, Globalia especifica que se trata de un "contrato de mediación y gestión" que tenía como objetivo "repatriar el dinero que Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013.

Aldama, un intermediario para Globalia

No sería la única vez que Aldama habría actuado como intermediario con el Régimen venezolano ni de la compañía Globalia. El empresario ya intermedió con varios miembros del Gobierno para que Air Europa consiguiese un rescate del Gobierno durante la pandemia. Asimismo, sus relaciones con Venezuela le habrían llevado a obtener un sobre de la petrolera venezolana del Régimen, PDVSA, en el que se contendrían pruebas de la financiación ilegal del Partido Socialista y de la Internacional Socialista, de la que también es presidente Pedro Sánchez.

Según declaró Aldama en sede judicial, este sobre le fue entregado por la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Aldama entregó la pasada semana el mecionado sobre al magistrado Ismael Moreno, que investiga los pagos en efectivo del PSOE.

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