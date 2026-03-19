Irene Montero y Gabriel Rufián, la pareja que quiere liderar el nuevo Frente Popular

Gabriel Rufián insiste en la necesidad de montar un Frente Popular que aglutine a todos los partidos de extrema izquierda, desde los que conforman Sumar a Podemos. A pesar de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha negado que la formación separatista catalana vaya a formar parte de esa plataforma, Rufián no se rinde. Cuenta con la complicidad de Joan Tardà, el exportavoz de ERC en Madrid y principal valedor "intelectual" de ese frente. Tampoco Otegi está por la labor, pero eso no desanima a Rufián, que insiste en la tesis de que esa candidatura debe aglutinar a toda la izquierda "plurinacional".

Al efecto de calentar a las bases y avanzar hacia esa gran coalición, Rufián ha fichado a Irene Montero para participar en un acto en Barcelona el próximo 9 de abril. En el cartel también está anunciado Xavier Domènech, el exdiputado podemita que protagonizó la imagen del beso con Pablo Iglesias en el Congreso. Domènech, profesor de historia, pretende volver a la política mientras que en el caso de Irene Montero, su participación es un gesto de pura supervivencia tras la catástrofe de su formación en las elecciones de Castilla y León.

El desastre también ha afectado a Sumar, pero en ese bloque hay muchas reticencias a formar parte de algo en lo que participen Irene Montero y Gabriel Rufián. La "deserción" de Yolanda Díaz ha agitado el debate sobre el candidato a sucederla. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no quiere saber nada de esa encomienda y ya se ha descartado. Prefiere seguir como hasta ahora, es decir pasando absolutamente desapercibido a pesar de la proyección que podría tener con su flamante cartera. Tampoco Ernest Urtasun, titular de Cultura y algo más activo (el domingo se abrazaba con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en las elecciones del club) parece dispuesto a dar el paso.

En ese contexto convulso y de grave crisis de resultados, Rufián se ha erigido en dinamizador de la extrema izquierda y sus postulados han encontrado eco en Podemos. El portavoz de ERC en Madrid cree que finalmente también logrará atraer a su terreno a Sumar. E insiste en que tras los desastrosos resultados de la izquierda, "no hacer algo o hacer lo de siempre es pura negligencia".

La postura del PSOE

Mientras tanto, el PSOE aplaude de cara a la galería la "articulación" de la izquierda a su izquierda. Así lo hizo María Jesús Montero en una entrevista con Pepa Bueno en TVE. Sin embargo, su formación es la más beneficiada por la fractura de la extrema izquierda, ya que gran parte de los votos a morados y sumandos han ido a parar al PSOE en las últimas elecciones regionales, las de Castilla y León.

Y lo que dice Irene Montero

La eurodiputada Montero ha declarado también en TVE que "hacer equipo con Rufián me parece muy buena idea". Preguntada respecto a si en esa plataforma que tratan de forjar con el portavoz republicano en Madrid cabe Sumar, Irene Montero ha evitado responder y ha alegado que "las alianzas caerán por su propio peso". En cuanto a Podemos, ha señalado que el partido "siempre ha estado en ese camino", en alusión a la izquierda.