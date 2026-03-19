La declaración de Aldama sobre los cupos de petróleo de 250 millones de dólares PDVSA es "una bomba" para Moncloa

La declaración del empresario Víctor de Aldama sobre los cupos de petróleo de 250 millones de dólares de la empresa estatal venezolana PDVSA es "una bomba" para Moncloa. Tal y como adelantó en exclusiva LD hace más de un año, Aldama recibió un sobre con los cupos de petróleo de PDVSA para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez tras la vista de la entonces nº 2 de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez en enero de 2020. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente habría canalizado los fondos procedentes de Venezuela con cuentas bancarias en Rusia a través de testaferros.

Aldama entregó el sobre la semana pasada al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga en secreto la presunta financiación ilegal del PSOE. Aldama acudió a la cita judicial acompañado de su abogado José Antonio Choclán. El empresario declaró durante cerca de dos horas ante el juez y un fiscal Anticorrupción. En su comparecencia hizo referencia directa al contenido del sobre y los vínculos del mismo.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la declaración de Aldama sobre los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares es una bomba para Moncloa y para el PSOE de Pedro Sánchez. Ha sido muy muy potente y va tener muchas implicaciones".

"No se descarta que tras la comparecencia en sede judicial del empresario de Aldama y la presentación del sobre con los cupos de PDVSA se puedan producir consecuencias importantes e inmediatas en la investigación", añaden.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por LD manifiestan que "al empresario no se la hecho un ofrecimiento de seguridad desde el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska, a pesar de las preocupantes amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses. Algunas procedentes incluso de Venezuela".

"Aldama se encuentra en una situación muy complicada, ya que no se fía del Ministerio del Interior que le podría proporcionar la seguridad, ya que sus declaraciones acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco puede procurarse una escolta privada, ya que sus cuentas bancarias siguen bloqueadas", subrayan.

Cabe destacar que hubo un intento previo de Aldama de entregar el sobre al juez Moreno. Sin embargo, la información de la citación judicial del empresario para la primera semana de marzo trascendió a los medios de comunicación y la entrega se pospuso por motivos de seguridad.

El sobre de PDVSA.

Tal y como avanzó este diario hace un mes, Aldama pretende continuar su colaboración con la justicia hasta el final. Por ello, planeaba entregar el sobre con los cupos de petróleo de PDVSA y declarar en sede judicial antes de que comenzase el primer juicio sobre la trama Koldo fijado para el mes de abril, tal y como ha sucedido. No obstante, se debía garantizar la seguridad de Aldama y que se valorase judicialmente de igual forma en las causas ya abiertas que le salpican.

En su reciente declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Hidrocarburos, Santiago Pedraz, el fiscal Anticorrupción preguntó al empresario por el sobre con los cupos de petróleo de PDVSA y Aldama confirmó que se lo entregó Delcy Rodríguez.

Sánchez y la Internacional Socialista

LD desveló en exclusiva en noviembre de 2024 que Víctor de Aldama disponía de información sensible que apuntaba a la presunta financiación ilegal de la organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Sánchez habría conseguido supuestamente recaudar fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro a través de José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene en la actualidad diversos negocios con Venezuela. En el contexto de la negociación de los fondos para la Internacional Socialista con Maduro, se produjo la polémica visita de su nº 2 Delcy Rodríguez a España en enero de 2020.

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