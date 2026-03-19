La violencia callejera alcanza cifras récord: 2.600 reyertas cada mes en España, un 72% más desde que está Marlaska

España registró en 2025 el peor dato de violencia callejera de la última década, con 31.481 delitos de lesiones y riñas tumultuarias, según las últimas cifras oficiales del Ministerio del Interior. El incremento es del 7,2 por ciento respecto a 2024 y del 72 por ciento desde 2018, cuando llegó Fernando Grande Marlaska fue nombrado ministro del Interior. La media mensual supera ya las 2.600 reyertas por todo el país.

El incremento no es puntual. Se trata de una tendencia sostenida en el tiempo, con aumentos constantes año tras año, salvo el año en el que se produjo la pandemia de coronavirus y las autoridades decretaron confinamientos domiciliarios. Unas cifras que muestran un deterioro estructural de la seguridad en las calles que impacta directamente sobre todos los ciudadanos y el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.

La distribución territorial muestra una fuerte concentración de este tipo de delitos en cuatro regiones que de forma conjunta acumulan el 57 por ciento de toda la violencia callejera en nuestro país. Andalucía acumula el 18,6 por ciento del total, seguida de Cataluña con un 13,4 por ciento, la Comunidad Valenciana con un 12,6 por ciento y la Comunidad de Madrid con un 12,1 por ciento.

En términos de incremento anual, las mayores subidas en 2025 se registraron en Ceuta, con un aumento del 27 por ciento, Navarra con un 23 por ciento, Castilla-La Mancha con un 18 por ciento, Extremadura con un 17 por ciento y Galicia con un 14 por ciento. Los datos reflejan que el fenómeno violento no solo crece en volumen absoluto, sino que también se intensifica en territorios donde tradicionalmente tenía menor incidencia.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha vinculado este aumento de la violencia con el incremento de agresiones a policías y ha denunciado la falta de respuesta del Ministerio del Interior. A su juicio, el Gobierno no ha sabido atajar un problema que se ha consolidado con el paso de los años y que ha exigido medidas urgentes para reforzar el principio de autoridad y garantizar la integridad física de los agentes en sus intervenciones.

El sindicato ha criticado además la negativa del Ministerio a reconocer la profesión de riesgo para los policías nacionales y a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a regular un seguro de responsabilidad civil. Ha considerado que esta actitud demuestra una falta de compromiso con la seguridad jurídica y material de los agentes, pese al incremento evidente de los riesgos en su labor diaria.

Entre las carencias denunciadas, la CEP ha señalado la escasa dotación de medios de protección. Interior prevé contar con solo 5.000 táser en 2028 frente a unos 20.000 agentes en seguridad ciudadana, además de un número limitado de cámaras personales y armas largas. A ello se suma la falta de renovación del parque móvil, lo que, según el sindicato, agrava la vulnerabilidad policial.