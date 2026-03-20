El exDAO pide al juez que prohíba hablar en público al abogado de la víctima: "Su interés es mediático"

La defensa del exDirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha presentado un escrito contra el abogado de la víctima de la supuesta agresión sexual, Jorge Piedrafita. Le pide al magistrado que prohíba a Piedrafita realizar declaraciones públicas.

El ex-DAO de la Policía Nacional y la denunciante realizaron este martes su primera declaración ante el magistrado instructor que investiga la presunta agresión sexual, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, David Yehiel Maman Benchimol. En esta comparecencia el juez se posicionó en contra de prohibir las comunicaciones entre agresor y víctima apoyándose en el criterio de la Fiscalía.

En un escrito de ocho páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa del ex-DAO llevada por el Despacho Fuster Fabra asegura que, desde que se filtró la querella en los medios de comunicación, el abogado de la víctima ha realizado "más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la querella y al contenido del audio aportado". Algo, señalan, que se ha intensificado tras la declaración del martes.

"Ha comparecido en más de una decena de medios de comunicación, empezando en la puerta de los Juzgados desde la terminación de la práctica de las diligencias practicadas ese día apenas cinco minutos después de la notificación del auto", asegura el escrito; que obvia que el ex-DAO también realizó declaraciones al respecto.

Sin embargo, desde la defensa de González resaltan que Piedrafita realiza "valoraciones interesadas" sobre el contenido de las mismas; por lo que piden al juez que prohíba al abogado de la víctima que realice declaraciones públicas al entender que recae en la revelación pública del contenido de las actuaciones judiciales. Es, según el escrito, una "vulneración del carácter reservado de la instrucción" y, por ello, pide al magistrado que le apercibe.

"No acierta ni el encabezado"

De esta forma, la defensa del ex-DAO asegura que el verdadero interés de Piedrafita es el mediático y carga contra la profesionalidad de este. "Entendemos que su verdadero interés es el mediático, pues rápidamente renunció a interrogar por los delitos que constan en la querella y en los escritos no acierta ni en el encabezamiento, pero no se debiera permitir que su desmedido protagonismo sea a costa de realizar apariciones públicas, con el agravante de que distan mucho de la realidad jurídica", recalca el escrito.

Asimismo, la defensa del ex-DAO aprovecha el escrito para rebatir las declaraciones "interesadas" de Piedrafita volviendo a mostrar a José Ángel González como la verdadera víctima del caso. Este ya fue su planteamiento en sede judicial, donde González aseguró que su subordinada le había tendido "una trampa" porque se trataba de una persona "celosa" y "rencorosa".