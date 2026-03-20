El Supremo ordena investigar el patrimonio de Ábalos y Koldo por no pagar la fianza de 60.000 euros

El Tribunal Supremo ha ordenado investigar el patrimonio del exministro de Transporte José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García, como el paso previo para intentar embargar la fianza de 60.000 euros que fue fijada para cada uno de cara el primer juicio de la trama Koldo, dado que ninguno de los dos ha abonado esa cantidad.

El pasado mes de diciembre el magistrado del Tribunal supremo Leopoldo Puente envió a juicio a ambos junto al empresario Víctor de Aldama por la pieza principal de la trama Koldo. El magistrado también requirió al exministro de transporte y al que fuera su asesor una fianza de 60.000€ y el mantenimiento de su prisión provisional.

En concreto, la Sala señala que una vez habiendo transcurrido el plazo concedido "para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, sin que el mismo haya consignado cantidad alguna, realícese averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial y con su resultado se acordará", señalan ambas providencias del Supremo.

Esta decisión del Supremo se produce semanas antes del inicio del primer juicio de la trama Koldo que comenzará el próximo 7 de abril. Tanto Ábalos como Koldo están imputados por el supuesto cobro de mordidas ilegales a cambio de la adjudicación de compra de mascarillas a dedo. La Fiscalía Anticorrupción pidió 24 años para el exministro y 19 años y medio para su asesor, además, para Aldama pidió 7 años.

Por otro lado, este viernes el Supremo también ha inadmitido en otra providencia el incidente de nulidad presentado por Koldo García contra el auto que resolvió las cuestiones previas del caso mascarillas. "No ha lugar a tramitar el escrito como incidente de nulidad de actuaciones", sentencia la sala.

Puente avisó en diciembre

En el auto de diciembre de Leopoldo Puente se hacía referencia a que se requería a Ábalos y Koldo "que presten fianza en la cantidad de SESENTA MIL EUROS a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas; fianza que deberá prestarse en cualquiera de las formas señaladas en los artículos 591 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con expreso apercibimiento de que, de no prestarla en el plazo de cinco días hábiles, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".

De igual manera, el Supremo volvió a avisar a Ábalos y Koldo en enero cuando comenzó el plazo de cinco días para depositar la fianza y les advirtió de que "se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo".