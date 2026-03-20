La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en fondos del AVE tras el accidente de Adamuz

La tragedia ferroviaria registrada el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 fallecidos, ha dado pie ahora a una investigación de carácter europeo que pone bajo sospecha la gestión de fondos comunitarios en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha confirmado la apertura de diligencias en relación con posibles irregularidades en el uso de dinero procedente de la Unión Europea destinado al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. En concreto, el análisis se centra en las actuaciones realizadas en las proximidades del punto kilométrico 318,7, en las inmediaciones del municipio cordobés donde tuvo lugar el siniestro.

Investigación bajo secreto

El organismo europeo, competente para perseguir delitos que afectan a los intereses financieros de la UE, ha optado por hacer pública esta información de forma poco habitual. Según explicó en un comunicado, se trata de una "confirmación excepcional" motivada por el "gran interés público" que rodea el caso. La institución subrayó además que "no se harán públicos más detalles por el momento", lo que anticipa que las actuaciones se desarrollarán con discreción en esta fase inicial.

Las pesquisas, que fueron adelantadas por El Mundo y posteriormente corroboradas por fuentes jurídicas a EFE, buscan determinar si en la gestión de estos fondos se habrían podido cometer delitos de malversación de caudales públicos o fraude en subvenciones europeas. La investigación se circunscribe a partidas destinadas específicamente al mantenimiento de ese tramo concreto de la línea de alta velocidad.

El foco en el mantenimiento

El punto de interés para los investigadores se sitúa en un segmento muy concreto de la vía, cercano a Adamuz, donde se habrían aplicado recursos europeos para tareas de conservación. Ese tramo, ubicado en el kilómetro 318,7, forma parte de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, una de las principales arterias del transporte en España.

La evolución de este procedimiento puede arrojar luz sobre el destino real de los fondos comunitarios asignados a infraestructuras críticas, en un contexto marcado por la gravedad del accidente y por la creciente exigencia de responsabilidades tras lo ocurrido.