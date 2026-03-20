La Guardia Civil pide paralizar un proyecto de Forestalia en Teruel para evitar "daños sustanciales" medioambientales

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) ha instado a paralizar los proyectos de las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II, y su línea de evacuación (LSAT) de Forestalia para evitar "daños sustanciales" en el Medio Ambiente.

El pasado 12 de febrero, el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel solicitó un informe pericial en el marco del caso Forestalia sobre los proyectos de las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II, y su línea de evacuación (LSAT). Todo ello, con el objetivo de conocer si dichos proyectos de Forestalia incorporan los elementos técnicos, ambientales y documentales para identificar, prevenir y mitigar posibles afecciones al ecosistema, o si, por el contrario su configuración podría suponer un riesgo ambiental relevante. Estas plantas fotovoltaicas están incluidas en el proyecto denominado "Clúster del Maestrazgo".

El informe pericial elaborado por la UCOMA recogido en el sumario del caso Forestalia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, concluye que "el estudio de impacto ambiental presenta omisiones, errores metodología generalizaciones y faltas de rigor que debieron condicionar la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental. El estudio de impacto ambiental contempla la eliminación del arbolado y matorral alto en las zonas de actuación, afectando a especies protegidas y hábitats de interés comunitario, pero propone medidas de minimización técnicamente insuficientes, lo que implica una pérdida neta de biodiversidad vegetal que no queda restaurada o compensada con el plan actual".

"En cuanto a la fauna, carencia de datos específicos sobre el terreno, habiendo reciclado información de otros proyectos eólicos ajenos. Esto impide conocer el riesgo real sobre aves y mamíferos, omitiendo además que la zona es un corredor biológico y su cercanía a un Área de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad. La implantación del proyecto sobre el "Polje de Mosqueruela" y el Parque Cultural del Maestrazgo se ha proyectado sin realizar los estudios geotécnicos ni arqueológicos preceptivos. Esto supone un riesgo de destrucción de yacimientos, monumentos y formaciones geológicas de alto valor que no han sido evaluados ni protegidos", añade.

Según la UCOMA, "no identifican, describen, cuantifican y consecuentemente analizan los riesgos derivados de la actividad en combinación con otras fuentes de impacto en el mismo territorio y son insuficientes para garantizar la minimización de su impacto ambiental sobre la vida silvestre. A la vista de las omisiones, carencias documentales e imprecisiones técnicas detectadas en la documentación analizada, se considera que, en su estado actual, no resulta posible efectuar una valoración plenamente objetiva, completa y técnicamente fundada de las afecciones potenciales al medio natural derivadas de los proyectos examinados".

"En consecuencia, se considera imprescindible que sea el promotor del proyecto quien proceda a la ampliación y subsanación de las deficiencias del estudio de impacto ambiental. Una vez incorporada dicha documentación técnica complementaria al expediente, corresponderá al órgano ambiental competente proceder a su revisión exhaustiva. En caso de que de la nueva información resultara una afección significativa no evaluada en la resolución ambiental vigente, el órgano ambiental deberá tomar las medidas que proceda, pudiendo incluir en su caso, la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental emitida, modificando su sentido favorable si se consta técnicamente la existencia de impactos críticos, severos o incompatibles do adecuadamente valorados o mitigados", destaca.

La Guardia Civil subraya que "a fin de evitar posibles daños sustanciales al medio ambiente, se debería de paralizar la ejecución del proyecto, en aplicación del principio de prevención ambiental, en tanto no se subsanen las omisiones e imprecisiones detectadas mediante la aportación de la documentación técnica complementaria necesaria, que determine con precisión las afecciones realizas y la idoneidad de las medidas correctoras propuestas".

El polémico proyecto

La ubicación de las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II se sitúa entre dos parques eólicos (Vacada IV y Estrella III) incluidos en el proyecto "Clúster del Maestrazgo" y además, su línea de evacuación recorre la poligonal de otros dos parques eólicos (Estrella II y III). La línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV recorre la poligonal de otros dos parques eólicos, tiene una longitud de 3.644 m y parte del extremo nororiental de Masía II y se dirige al SET del Futuro Parque Eólico Estrella II. Esta línea eléctrica tiene la mayor parte de su recorrido en el Término Municipal de Puertomingalvo, adentrándose 270 m en el Término Municipal de Mosqueruela.

Dicha línea de evacuación une las Plantas Foto Voltaicas (PFV) con una subestación que se pretende construir, denominada SET Estrella II (perteneciente al parque eólico del mismo nombre, dentro del proyecto del Clúster de Maestrazgo). La tramitación administrativa de las PFV y su línea de evacuación se ha realizado de manera independiente a los parques eólicos. Además, se ha dictado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable conjunta para los dos PFV y LSAT.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com