La juez de Montoro alerta de que Adif ha retirado 42 metros de vía de Adamuz sin avisar

La titular del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro, Cristina Pastor, ha alertado este viernes de que Adif retiró más de 42 metros de vía de Adamuz sobre los que no había informado a la Justicia.

Adif retiró 36 metros de vía habiendo informado previamente a los Juzgados de Montoro, en los que se investigan las posibles responsabilidades civiles del trágico accidente ferroviario en el que murieron más de 40 personas. Un procedimiento necesario teniendo en cuenta que el caso se encuentra judicializado.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la juez ha dictado una providencia en la que informa de que, además de los 36 metros sobre los que se había informado, Adif ha retirado otros 42 metros de vía en el perímetro acotado para investigar el accidente. El organismo dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente recogió un total de 78 metros divididos en dos tramos, quedando esas muestras bajo supervisión de Adif.

En concreto, según ha hecho constar la Letrada de la Administración de Justicia, la magistrada acordó "la retirada, precinto y traslado a la base de Hornachuelos de los 36 metros de vía, más 42 metros de vía también retirada y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026, ello sin perjuicio del requerimiento efectuado por providencia de fecha 12 de marzo de 2026 dictada en la presente pieza separada".

Así, apercibe a Adif para que preserve el material retirado con el objetivo de que esté "en todo momento" a disposición judicial. Este hecho se produce después de que la magistrada ya realizara una reprimenda al organismo público por haber informado tan solo dos días antes de que tuviera prevista la reposición de los mencionados 36 metros de vía.

No es la primera vez que Adif recoge material que concierne al caso sin haber avisado previamente a la juez. Cuatro días después de que se produjese el accidente, se retiraron restos de la vía de madrugada sin autorización judicial. Adif se defendió asegurando que la "orden verbal" que instó a los operarios a recogerlos estaba destinada a evitar que los restos del accidente acabaran en un vertedero.

La juez de Montoro recriminó la acción al organismo dependiente de Transportes, aunque aclaró que no se trataba de restos esenciales para la investigación. En cualquier caso, la policía judicial ha precintado estos nuevos 42 metros de vía retirados de Adamuz con el objetivo de comprobar los motivos por los que estos han sido repuestos.