La Xunta de Galicia cifra en 3.700 millones el coste de la ofensiva ideológica del Gobierno contra la costa

La consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha denunciado que el Gobierno central pretende "prohibir para no invertir" en el litoral gallego, advirtiendo de que las medidas en preparación suponen una amenaza directa para la actividad económica y el empleo vinculado al mar.

Durante su entrevista en el programa especial de La noche de Cuesta en La Coruña, Vázquez ha calificado la situación de "terrible" y ha sostenido que la intención del Ejecutivo pasa por eliminar progresivamente la presencia humana en la costa: "Alguien decide ideológicamente que en el año 2050 no puede haber vestigio humano en el dominio público marítimo terrestre".

Según ha explicado, esta estrategia responde a una lógica clara: "Al final es para eso, es no invertir y, por lo tanto, es mucho más fácil prohibir".

"Pretenden cambiar la ley a través de un reglamento"

La consejera ha alertado de que el Gobierno intenta modificar el marco legal "a través de un reglamento", algo que considera improcedente: "Es imposible hacerlo en España".

Además, ha rechazado que esta reforma responda a exigencias europeas: "Esto no es real, esto no es verdad", ha afirmado tras viajar a Bruselas para abordar la cuestión.

Vázquez ha subrayado que la actividad industrial en la costa es imprescindible: "Tenemos industria, conservadoras, cocederos, depuradoras de marisco… Es que necesitan tener agua y, por lo tanto, lo lógico es que estén al lado de la costa".

25.000 empleos en riesgo

La consejera ha advertido de que la eliminación de prórrogas en concesiones podría obligar a abandonar la costa a numerosas empresas. "Si tenemos una conservera y la ley dice que puede estar 75 años, de repente esta gente dice que ya no hay prórroga", ha señalado.

A su juicio, esto supone "cambiar las reglas del juego a mitad de partido" y deja en riesgo directo a "25.000 puestos de trabajo".

Vázquez también ha denunciado la falta de diálogo con el Gobierno: "Llevamos dos años que no nos recibe la ministra de Transición Ecológica", ha criticado, asegurando que las comunidades apenas han tenido "15 días" para presentar alegaciones.

Impacto económico de hasta 3.700 millones

En términos económicos, Vázquez ha cifrado el posible impacto en "3.700 millones de euros solo en la costa gallega", aunque ha advertido de que la oposición a estas medidas no será exclusiva de Galicia: "Se van a encontrar todas las comunidades autónomas, independientemente de su ideología".

Asimismo, ha criticado el funcionamiento de las conferencias sectoriales, llegando a afirmar que la última se realizó "a través de un correo electrónico", lo que ha calificado de "desprecio brutal".

El conflicto del lobo

La consejera también ha abordado la situación del lobo en Galicia, denunciando que la inclusión de la especie en el listado LESPRE ha impedido su control. "En Galicia no queremos cazar lobos, pero en Galicia queremos gestionar el lobo", ha afirmado.

Según ha explicado, la población ha crecido hasta acercarse "al millar", con más ejemplares que en Francia y Portugal juntos, y provoca ataques diarios: "Son diez animales que caza el lobo diarias en Galicia Fíjate que son diez piezas que caza el lobo diarias en Galicia. Diez vacas o caballos u ovejas".

Ante este escenario, defendió la necesidad de actuar: "Nosotros tenemos un reglamento y nosotros queremos hacer gestión del lobo. Por lo tanto, si hay muchos ataques en un momento determinado, algo tenemos que hacer". Sin embargo, denunció que esa posibilidad ha sido bloqueada: "Nos lo prohibieron y así estamos desde hace unos años".

Además, ha alertado de un problema social añadido: "Estoy recibiendo cartas de asociaciones de vecinos, por ejemplo, de la zona de Ferrol, que dicen que no salen a pasear porque desaparece su perro como animal de compañía, porque es que se lo mata el lobo".

La industria de Galicia

Por último, la consejera ha criticado la oposición a proyectos industriales en Galicia, señalando que existe una estrategia de bloqueo: "El BNG en Galicia es el no sistemático".

Frente a ello, ha defendido el modelo gallego: "Galicia opta por la industria, la industria que es riqueza, que cumple con la legislación vigente".

Y ha concluido reivindicando la necesidad de desarrollo económico: "No somos nada si al final no tenemos industria", frente a quienes, a su juicio, apuestan por "las paguitas", que generan "dependencia" y "miseria".