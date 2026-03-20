Los profesores catalanes culminan su semana de huelga con un homenaje al 'procés'

Los profesores de la escola catalana, la de la inmersión lingüística y el odio a España, la que no entiende el español y no contesta a los niños que hacen preguntas en esa lengua, han culminado su semana de huelga con una imitación a pequeña escala de las grandes manifestaciones separatistas del procés. Como en los ‘mejores’ años de la década pasada, el cuerpo docente catalán se ha enfundado en una camiseta amarilla y se ha dedicado a hacer la vida imposible a los ciudadanos que se tenían que desplazar por Barcelona.

La manifestación ha sido la culminación de cinco días de cortes de autopistas y carreteras por toda la región, igual que cuando algunos de los dirigentes golpistas fueron encarcelados. En esas acciones, que comenzaron el lunes en la provincia de Barcelona y siguieron en Tarragona, Lérida y Gerona, piquetes de profesores se dedicaron a cortar las principales vías de comunicación. Hubo algunos enfrentamientos con los Mossos y unas pocas identificaciones. Los manifestantes recuperaron para la ocasión la bandera separatista. Es decir, también lo mismo de aquellos días.

'Remake' nostálgico

El itinerario del nostálgico remake ha incluido también la típica protesta delante del Parlamento autonómico, aunque prácticamente no se han visto banderas separatistas. En teoría, los profesores reclaman mejoras salariales y de las condiciones laborales. A los sindicatos convocantes no les vale el aumento de 3.000 euros brutos al año pactado por el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, con UGT y Comisiones Obreras, minoritarios en el sector educativo.

Los sindicatos mayoritarios, USTEC (Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya), Professors de Secundària (aspepc·sps), más la Intersindical, comparten ideario, los "valores" del separatismo. Y aprovecharon la torpeza de Illa de no contar con ellos y de atribuir las mejoras a UGT y CCOO para montar una semana de huelga, protestas y alteraciones de la circulación. Hoy mismo han cortado la Ronda de Dalt (B-20), la AP-7 y varios accesos al centro de Barcelona.

Semana negra de Illa

Todo ello en medio del caos ferroviario, que continúa dos meses después del accidente en el que murió un maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona), de la huelga de médicos y de la retirada de los presupuestos autonómicos por imposición de Oriol Junqueras, el líder de ERC.