Urtasun y Yolanda Díaz culminan el paripé del Consejo de Ministros: "El Gobierno sale fortalecido"

Mientras todavía estaba hablando Pedro Sánchez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, compareció en el Congreso para sacar también pecho de las medidas anticrisis cuya aprobación se retrasó dos horas por los rifirrafes con los ministros de Sumar. Finalmente, el Gobierno ha optado por trocear el paquete incluyendo las medidas sobre alquileres que pedían los socios de Sánchez. Algo que permitió al partido de Yolanda Díaz salir a presumir ante la prensa echando por tierra cualquier especulación sobre que la crisis hubiera estado a punto de llevarse por delante al Ejecutivo.

El ministro habló de "excelente" acuerdo y "día importante" por su respuesta a la "guerra ilegal" de Trump y sacó pecho de que se incluyeran las medidas de vivienda. Sobre el supuesto choque, Urtasun alegó que la "negociación se ha alargado mucho" tanto en la cuestión de los márgenes empresariales como en la prórroga de los contratos de alquiler. Ante la posibilidad de que el texto termine decayendo en el Congreso tras su aprobación mañana en el BOE, Urtasun apeló a los grupos y también a la "sociedad civil" para que "lo hagan realidad", en alusión a movilizaciones.

Gobierno "fortalecido"

A preguntas de la prensa, Urtasun negó que hubieran estado a punto de romper. Señaló que se había tratado de una mera "negociación larga", una "prolongación de la negociación" que a su juicio "demuestra que el Gobierno tiene capacidad de diálogo". "Es lógico que las negociaciones se alarguen, sobre todo cuando un socio es exigente", se jactó, "el Gobierno hoy sale fortalecido", terminó de aclarar.

Al mismo tiempo, Yolanda Díaz difundió un vídeo mostrándose también exultante por el acuerdo frente a una "guerra ilegítima y criminal con consecuencias horribles". "Hemos negociado hasta el último minuto para conseguirlo", dijo la presidenta quitando hierro al supuesto conflicto y destacando especialmente que "prohibimos despedir". Eso se traduce, dijo, en que si una empresa despide por esta crisis tendrá "que devolver hasta el último céntimo de ayuda pública recibida".