Iglesias defiende la miseria comunista de Cuba desde una suite de 200 euros en La Habana

El fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a exhibir su respaldo al régimen cubano desde La Habana. Lo ha hecho, además, en un escenario difícilmente compatible con el discurso que dice defender: un hotel de cinco estrellas en pleno centro de la capital.

El vídeo, difundido en Canal Red, fue grabado desde el Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un lujoso establecimiento con vistas privilegiadas al Capitolio de La Habana. No se trata de un detalle menor. Mientras el ex dirigente morado habla de las dificultades del país, lo hace desde una suite cuyo precio supera los 200 euros por noche, una cifra completamente fuera del alcance de la inmensa mayoría de los cubanos.

🇨🇺 "Nos estuvieron contando la situación que es ciertamente difícil pero tampoco como se está presentando desde fuera".@PabloIglesias, director de Canal Red, desde La Habana, Cuba. 📺 EL TABLERO | https://t.co/SlXy7sJe3T pic.twitter.com/Be3kiaZG9I — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) March 20, 2026

Un mensaje desde el lujo

Iglesias llegó a la isla en un vuelo desde Madrid acompañado de dirigentes de la izquierda internacional, como Jeremy Corbyn o Gerardo Pisarello, además de representantes de Bildu y miembros de Podemos. Todos ellos participan en la iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba, una expedición que, paradójicamente, no han realizado en barco como cabría esperar, sino en avión, incorporándose a la flotilla una vez en destino.

Desde ese entorno privilegiado, Iglesias trató de matizar la situación que atraviesa la isla tras reunirse con miembros del Partido Comunista. "Tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista, que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera", afirmó.

El contraste resulta evidente. Mientras reconoce problemas como la falta de combustible, el ex vicepresidente pone el acento en supuestos avances como "la transición energética" basada en equipos fotovoltaicos. Todo ello, sin detenerse en las condiciones reales en las que vive buena parte de la población cubana.

La contradicción del discurso

La escena —mensaje político desde un hotel de lujo— refuerza una crítica recurrente: la distancia entre el discurso y la práctica. Iglesias, que durante años ha hecho bandera de la defensa de los más desfavorecidos, se pronuncia ahora sobre Cuba desde un enclave inaccesible para esos mismos ciudadanos a los que dice comprender.

Además, el propio Iglesias reconoció que en la iniciativa participan entre "400 y 600 delegados internacionales" y que estaban a la espera de la llegada de la flotilla desde México, que, según explicó, había tenido "algunas dificultades".