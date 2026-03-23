El aeropuerto de Teruel da refugio a aviones de compañías de Oriente Medio

En apenas una semana, las instalaciones aragonesas han recibido un flujo constante de aeronaves que huyen de los bombardeos y del cierre del espacio aéreo en la región del Golfo. Según han confirmado las autoridades del Gobierno de Aragón, ya son 20 los aviones de compañías de Oriente Medio que han buscado protección en la plataforma turolense, de los cuales la gran mayoría pertenecen a la flota de Qatar Airways, desplazados directamente desde su base en Doha.

Este despliegue no es solo una cuestión de espacio, sino de alta tecnología industrial. El director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, ha subrayado que el centro no funciona como un simple aparcamiento, sino como un complejo de "preservación operativa". Allí, un equipo especializado se encarga del mantenimiento crítico de modelos de gran envergadura, como los Airbus A330, A350 y el emblemático Boeing 747, garantizando que estas joyas de la ingeniería —capaces de transportar a más de 300 pasajeros— puedan reincorporarse al servicio de forma inmediata en cuanto cese el peligro bélico.

La capacidad de Teruel para absorber este impacto no es casual. Con espacio para albergar hasta 250 aeronaves, el complejo ya demostró su valor estratégico durante la pandemia, cuando llegó a custodiar 130 aviones simultáneamente. Actualmente, la inversión bajo la presidencia de Jorge Azcón supera los 170 millones de euros, financiando proyectos de vanguardia como naves para dirigibles estratosféricos y nuevos laboratorios de investigación.

El consejero de Fomento, Octavio López, ha definido la instalación como un "motor económico sin límites" que ha transformado la provincia en una referencia mundial. Mientras las aerolíneas internacionales buscan desesperadamente seguridad jurídica y técnica, Teruel se erige como el mayor centro de mantenimiento de Europa, demostrando sus capacidades como un aeródromo industrial que es una pieza clave del tablero geopolítico y económico global.