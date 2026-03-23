El 'misterioso' pagador de Zapatero y el "extraño" seguimiento a Julio Martínez

José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes que la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, detenido en el marco del caso Plus Ultra, haya sido su principal pagador durante varios años. El expresidente ha asegurado que su principal fuente de ingresos es otra y que ha tenido relaciones con más consultoras, pero ha rechazado decir los nombres: "Permíteme que eso esté en la esfera de mi privacidad".

En una entrevista en Onda Cero, Zapatero ha asegurado que le parece "muy extraño" que le hicieran una fotografía con su amigo Julio Martínez días antes de su detención. "Todo parece indicar que se sabía, quién hace el seguimiento, que eso se iba a producir. Sería una casualidad extraordinaria que tres días antes de una detención se hiciera un reportaje y un seguimiento a alguien que está con un expresidente del Gobierno corriendo. Este es un dato muy extraño. No ha pasado nunca en la historia", ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho no sospechar quién realizó esas fotografías en las que sale junto a su amigo Martínez en el Monte del Pardo (Madrid) y asegura que tampoco se ha interesado por ello: "Soy tan respetuoso que no he preguntado a nadie. Y le puedo asegurar: tengo una buena relación con el ministro del Interior y con el director general de la Policía, pero no les he preguntado, por respeto y porque me parecía que no procedía".

Julio Martínez, propietario de Análisis Relevante, pagó a su amigo Zapatero alrededor de 450.000 euros en seis años por su labor como consultor en su empresa. Esta cantidad supone casi la mitad del total de ingresos de la sociedad. Una sociedad de la que el expresidente del Gobierno quiere hablar poco. Zapatero ha evadido las preguntas sobre Análisis Relevante y su relación con Plus Ultra yéndose por las ramas en las respuestas, sin que el entrevistador tampoco le recondujera mucho.

Zapatero no ha querido responder sobre si la empresa de su amigo tenía más consultores aparte de él: "Eso lo tiene que decir Análisis Relevante. Yo hice mi servicio por mi trabajo, facturé con mi nombre y apellidos, declaré el IRPF y punto".

El expresidente tampoco tiene constancia de si la consultora tenía clientes y quiénes eran: "Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes porque no pertenezco a la sociedad".

Y tampoco conocía que la aerolínea Plus Ultra era uno de los clientes de Análisis Relevante: "Yo sabía que Julio Martínez tenía relación (con Plus Ultra), no sabía los detalles de la relación". Aunque, minutos más tarde, Zapatero se ha desdicho y ha reconocido que sí sabía que la aerolínea era cliente de la consultora de su amigo: "porque lo escuché (a Julio Martínez) alguna vez. Lo sabía que hablaba de Plus Ultra".

Eso sí, el expresidente del Gobierno se ha desmarcado por completo de la aerolínea: "Yo no he tenido ninguna relación con Plus Ultra. No sé si he saludado alguna vez al presidente, porque ya… En fin… Pero no he tenido ninguna relación con Plus Ultra, nunca he estado reunido con Plus Ultra y nunca he viajado en Plus Ultra. Esto es así".

Se ha publicado que si la aerolínea se interesó en la consultora de Julio Martínez es por la influencia que éste tenía en el régimen venezolano, del que era capaz de conseguir cosas como permisos de aviación para la aerolínea o aplazamiento de deudas. José Luis Rodríguez Zapatero también ha dicho desconocerlo: "No lo sé. Él ha explicado que hacía gestiones y ya está. Es que no está en mi ámbito de competencia".

Para ser su íntimo amigo con el que se va a correr, ha dado la impresión de que Zapatero quería hacer ver que sabía bastante poco de Julio Martínez y de su actividad laboral. El expresidente ha asegurado que sabía "lo suficiente" para hacer su trabajo y la amistad que tenía con él. "Y punto", ha zanjado.