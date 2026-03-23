ERC no renuncia al IRPF y exige "más soberanía" a Illa para aprobar sus cuentas

El presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, ganó tiempo al retirar su proyecto de presupuestos de la tramitación parlamentaria tras constatar que ERC le iba a tumbar las cuentas. Pero no un tiempo de calidad, sino el requerido para empezar de cero la negociación sobre los presupuestos, el traspaso del IRPF y mientras no se consume, alguna oferta que satisfaga a ERC en el terreno de la "soberanía".

Es decir, que en contra de la versión que se difunde en el PSC sobre una supuesta renuncia de ERC al traspaso de la gestión y recaudación del IRPF, la realidad es que los republicanos han aceptado aplazar la cesión, pero siempre que a cambio los socialistas encuentren algo que permita a la administración autonómica catalana dar un paso más en dirección hacia un Estado propio.

Los socialistas intentan convencer a los republicanos de que para la cesión del IRPF se tienen que dar antes dos circunstancias, que María Jesús Montero deje la vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda, cosa que ocurrirá en breve para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, y que la Generalidad disponga de presupuestos para ampliar la Agencia Tributaria de Cataluña a fin de que se pueda hacer cargo de la gestión del IRPF. En la actualidad, dicha Agencia Tributaria de Cataluña tiene unos ochocientos empleados y necesitaría al menos cuatro mil, que son los que tiene la Agencia Tributaria del Estado en la región, para asumir el encargo.

Los presupuestos son necesarios, alegan los socialistas, para el proceso de contratación de los funcionarios que asumirán las funciones de Hacienda en Cataluña. Los republicanos contestan que sí, pero que para fiarse necesitan una nueva concesión que tenga que ver con la "soberanía", concepto que blande ERC para exigir al PSC una prenda.

El portavoz del partido republicano, Isaac Albert, lo ha resumido así a la salida de la ejecutiva republicana de los lunes: "Si Cataluña gana en espacios de soberanía, habrá presupuestos". Y si ERC sabe qué quiere decir eso y en qué consiste, se lo guarda para sí mientras pide al PSC que les sorprendan. Ese es el nivel.

Sin plazos para las cuentas

Mientras tanto, la estrategia de ERC pasa por negar al gobierno de Illa el establecimiento de un calendario. La pretensión de los socialistas expresada por la consejera de Economía y Finanzas Alícia Romero es tener las cuentas para el comienzo del verano, coincidiendo con la festividad de San Juan, el 24 de junio. Nada más trascender dicho objetivo, ERC ha replicado a través del mencionado Albert que no es buena idea fijar plazos o establecer calendarios porque añaden presión.

Por su parte, Romero se justifica diciendo que cuanto más tarde se aprueben los presupuestos más cuesta ejecutarlos. Salvador Illa y Oriol Junqueras pactaron la semana pasada negociar con la intención de tener un acuerdo a la finalización del periodo de sesiones, que es en julio, mes en el que están fijados dos plenos en el Parlamento autonómico. Pero se trató de una mera declaración de intenciones a la espera de que los socialistas se saquen de la chistera algún traspaso o cambio legislativo que se adapte a las condiciones de ERC de que Cataluña gane "soberanía".

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciba al inhabilitado Oriol Junqueras en la Moncloa para negociar la financiación de todas las Comunidades Autónomas, una financiación "singular" para Cataluña y otras cuestiones que afectan a todos los españoles, no sólo a los catalanes, no es suficiente para el líder de ERC, que aspira a "monetizar" al máximo la dependencia de Sánchez de los votos separatistas. El problema para los socialistas es que ya quedan pocas cosas para traspasar a Cataluña después de haber accedido a las pretensiones de los partidos que ejecutaron el golpe de Estado de 2017.