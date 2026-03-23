La acusación popular también pide al Supremo que Armengol y Torres declaren presencialmente en el juicio del caso Koldo

La acusación popular unificada personada en el caso Mascarillas, primera pieza del caso Koldo que verá juicio oral en el Supremo el próximo mes de abril, se ha sumado a la petición de que le sea negada la declaración por escrito en calidad de testigos al ministro socialista Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El Alto Tribunal aceptó las testificales pedidas por los acusados de los expresidentes de Canarias y Baleares, administraciones que compraron mascarillas a Soluciones de Gestión en la pandemia. Estos, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidenta de la Cámara Baja pidieron declarar por escrito para evitar su fotografía en el Supremo. Una petición a la que se han opuesto las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular unificada muestra también su oposición a la petición de los altos cargos socialistas pidiendo al Tribunal Supremo que desestime su petición de declarar por escrito. Así, le insta a que ordene a Torres y Armengol a declarar en persona.

"El derecho a un proceso con todas las garantías exige que, en la medida de lo posible, la prueba personal se rinda con inmediación y contradicción reales. La declaración por escrito —máxime en el juicio oral— reduce la posibilidad de contrainterrogatorio eficaz y la repregunta según las respuestas del testigo, erosionando la esencia de la prueba testifical", destaca el escrito de las organizaciones personadas como acusación popular.

De esta forma, recuerda que la Audiencia Nacional "ya reafirmó la preferencia por la comparecencia personal en casos como el que nos ocupa". Tanto es así que sentó en sede judicial al que fuera presidente del Gobierno Mariano Rajoy sin prerrogativas excepcionales, "tal y como han de hacerlo los hoy llamados a declarar como testigos en este procedimiento".

Asimismo, el escrito apostilla que, en caso de otorgar a los mencionados testigos la posibilidad declarar por escrito, se haga de la siguiente forma: que se tomen precauciones para que el testigo no conozca de antemano las preguntas; que su respuesta se haga en el momento y en presencia del Letrado de la Administración de Justicia sin posibilidad de ser ayudado por terceras personas y únicamente pudiendo consultar los apuntes que brevemente haya preparado; y que haya un turno adicional de aclaraciones para que las partes puedan realizar repreguntas.

La acusación popular unificada en el juicio que tendrá lugar el próximo mes de abril se encuentra liderada por el PP, mientras que también cuenta con Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias, Asociación Liberum, Hazteoir.org, y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), cercana al PSOE.