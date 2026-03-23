La Audiencia Nacional excarcela a otros 24 investigados por narcotráfico por un error de procedimiento

La Audiencia Nacional ha excarcelado a 24 investigados en una causa por narcotráfico enmarcada en la operación Sombra Negra aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional que ya llevó a la excarcelación de un preso hace dos semanas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional dejó en libertad a un presunto miembro de una red a la que se atribuye la introducción de 57 toneladas de cocaína en España debido a que el Constitucional consideró que sus derechos de defensa fueron vulnerados al no informarle de manera suficiente de los indicios que motivaron su entrada en prisión.

La Audiencia Nacional aplica esa misma doctrina del Constitucional llevando a cabo 24 nuevas excarcelaciones de miembros de la presunta red de narcotráfico debido a que los presos tampoco fueron informados sobre los indicios que habrían llevado al tribunal a encarcelarlos de forma preventiva.

Ya en el auto en el que se decretaba la primera excarcelación en el marco de la macrocausa se recalcaba que "a tenor de la doctrina expuesta, y su aplicación al caso de autos, se observa que se detalla la participación concreta de este investigado, pero no el contenido de los indicios que debieron determinar la adopción posterior de la medida cautelar de prisión provisional, que fueron expuestos de manera genérica e inconcreta al investigado". Es decir, que no se cumplió el procedimiento que obliga a informar a los encausados de los indicios por los que se decreta su entrada en prisión alegando que la causa estaba bajo secreto de sumario.

De esta forma, el encausado pudo ser liberado a la espera de que avance el proceso de instrucción del caso tras presentar su abogado, Juan Ospina, un recurso ante la Sala de lo Penal en el que reclamaba que había sido vulnerado el derecho a la defensa de su cliente. Algo que la Sala aceptó, dando la razón al letrado en el auto.

En la misma se explicaba que se tramitarían 'medidas alternativas' para buscar garantizar que no haya fuga del preso. Estas son: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en los juzgados cada quince días. Por ello, se espera que se tomen las mismas medidas con los otros 24 encausados que han sido puestos en libertad.

La operación Sombra Negra consiguió desmantelar una organización logística dedicada a dar ayuda al narcotráfico y detuvo a 105 personas en dos fases, la primera en julio de 2025 y la segunda en el mes de noviembre.