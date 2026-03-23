La Guardia Civil investiga si el imperio patrimonial del alto cargo de Ribera fue amasado con la trama de Forestalia

El ex alto cargo de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez ha reunido junto a su esposa un patrimonio que consta de, al menos, un piso, tres fincas rústicas, cinco coches y once cuentas bancarias activas.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en este caso presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En el marco de esta causa, hace dos semanas era detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper y otras cinco personas. Entre ellas, también se encontraba el citado Eugenio Domínguez y un notario que habría ayudado en el entramado. Eugenio Domínguez llegó al Ministerio en 2018 de la mano de Ribera, su relación con Forestalia habría comenzado en 2022 y se jubiló en 2023, pero accediendo a un cargo como asesor del Ministerio al más alto rango.

El informe patrimonial realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente la Guardia Civil (UCOMA) recogido en el sumario al que ha tenido acceso Libertad Digital, apunta a que Domínguez habría delegado en su esposa la mayoría de sus bienes para no llamar la atención al ser él un cargo público del Ministerio; primero como Subdirector General de Evaluación Ambiental del Ministerio y después, cuando se tuvo que jubilar, como asesor del Ministerio al más alto rango.

Así es que Eugenio Domínguez solo posee el 50% del piso en el que vive con su mujer, Monserrat Heredero, ubicado en la localidad madrileña de Majadahonda; y dos coches. En concreto, estos dos vehículos son un Mini Cooper y un Volkswagen Taigo. Ambos fueron adquiridos en 2023 –el primero en febrero y el segundo en junio—, cuando Domínguez seguía asesorando al Ministerio para, según apuntan los investigadores, seguir influyendo en las declaraciones de impacto medioambiental que inmiscuían a proyectos presentados por Forestalia.

Por su parte, Heredero también adquirió un nuevo vehículo mientras su marido seguía vinculado al Ministerio, otro Mini Cooper comprado en junio de 2022. Con la adquisición de este Mini Cooper, el matrimonio alcanzó la cifra de tres coches adquiridos en un año: desde junio de 2022 hasta junio de 2023; algo poco habitual. A este habría que sumarle un Mini One D con el que lleva desde el año 2013. Además, una de las empresas a nombre de Monserrat Heredero compró en 2025 un Mercedes Benz GLC 300. Con este –a priori el más caro de todos con un precio nuevo que ronda los 70.000 euros— el matrimonio tendría a su disposición cinco vehículos.

Tres fincas rústicas

Además del 50% del piso que comparte con su marido, Monserrat Heredero también tiene en propiedad el 25% de otro inmueble que comparte con sus tres hermanos. Asimismo, Heredero tiene tres fincas rústicas en Castilla y León. En concreto, las tres se encuentran en Villacastín, un municipio de Segovia.

En este contexto, cabe destacar que Eugenio Domínguez tiene tres cuentas bancarias abiertas en tres entidades bancarias diferentes. De las dos que cerró, una fue dada de baja en el año 2017, mientras que otra se mantuvo abierta hasta 2022. Por su parte, su esposa mantiene hasta ocho cuentas bancarias abiertas después de cerrar una en 2016, dos en 2022, otra en 2024 y una última que fue dada de baja en 2025. El informe no detalla qué cuantías económicas guardan en cada cuenta.

Otro dato a tener en cuenta es que Eugenio Domínguez y Monserrat Heredero accedieron a realizar una separación de bienes en julio de 2023. Un movimiento que podría haberse realizado con el fin de desvincularse de las riquezas de su esposa. Además de su mujer, la UCOMA señala que hay otras dos personas que actuarían como testaferros de Eugenio Domínguez: Eduardo Pérez Águeda como testaferro principal y su hermano, Roberto Pérez Águeda. Estos son señalados también por los investigadores como testaferros del presidente de Forestalia, Fernando Samper.

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