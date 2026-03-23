Peligro estructural en 24 presas españolas: los ingenieros exigen una intervención "urgente"

La seguridad hídrica de España se encuentra en una situación crítica por la falta de inversión y personal especializado. El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Jesús Contreras, ha dado la voz de alarma tras reunirse con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El informe técnico entregado al Ministerio es demoledor: existen 24 presas en territorio nacional que presentan graves problemas estructurales e hidráulicos, lo que exige una "intervención urgente" para evitar riesgos mayores.

La asociación profesional ha puesto el foco en la vulnerabilidad de las cuencas del este peninsular. Según el diagnóstico de los expertos, es imperativo el despliegue de 46 planes de emergencia durante el presente año, priorizando el Levante Español, el Júcar y el Segura por ser "lugares de máximo riesgo".

Jesús Contreras ha sido tajante en Kilómetro Cero al exigir la revisión de los equipos de auscultación en otras 23 presas que ya muestran síntomas de fatiga elástica y estructural en condiciones normales de explotación.

Contra los "caudales ecológicos"

Una de las peticiones más directas de los ingenieros al Gobierno de Pedro Sánchez es la reforma inmediata de la normativa vigente. Reclaman la modificación del artículo 57 de la Ley de Aguas para "eliminar el carácter de restricción del caudal ecológico".

Bajo el criterio técnico de la asociación, la prioridad debe ser la garantía de suministro y la seguridad de las infraestructuras frente a criterios ideológicos o ambientales que limiten la capacidad de maniobra en la gestión del agua.

Desmantelamiento técnico de las Confederaciones

El sector denuncia una pérdida de peso específico de la ingeniería en los órganos de decisión. Para revertir esta deriva, exigen la incorporación de 69 ingenieros de caminos en las Confederaciones y 11 en las Comisarías de Aguas. Además, reclaman que la Presidencia de estos organismos recupere el rango de Dirección General y sea ocupada obligatoriamente por un ingeniero de caminos.