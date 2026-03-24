Nueva jornada del juicio por el denominado caso ataúdes en la Audiencia de Valladolid donde se han escuchado testimonios escalofriantes de víctimas del Grupo Funerario El Salvador. Grupo al que acudieron dos de los testigos que han declarado esta jornada y que han expresado ante el juez su profunda indignación al conocer la inhumanidad con la que fueron tratados sus seres queridos que, en su caso, además eran dos niños de 2 años y 8 meses respectivamente. Trato que una vez más conocieron por las imágenes con las que un trabajador de la empresa documentó todo durante años y que les ha mostrado la Policía Nacional.

Imágenes que, como ha narrado Sergio F. G., mostraban a su bebé de tan solo 8 meses "tirado en el suelo junto a unos troncos, unos palés y unos trozos de madera". "No sé cómo es posible entregarles a tu ser más querido y que hagan eso con él", ha declarado el testigo, que ha tildado de inhumanos a los acusados.

Pero no solo su testimonio ha sido desgarrador. También el de otra testigo, Isabel R., en este caso la madre de una niña de tan solo 2 años que en 2005 fue víctima de un atropello.

Un siniestro tras el cual la menor fue trasladada hasta el Hospital Clínico Universitario, donde los médicos no pudieron salvar su vida. Una niña que por deseo de su familia iba a ser trasladada a Las Contiendas, donde la familia quería oficiar sus exequias, hasta que uno de los trabajadores del Grupo Funerario El Salvador se entrometió para hacerse con esos servicios. "Alguien no identificado", ha declarado la mujer, que ha asegurado que les preguntó si eran los padres de la niña fallecida y que, pese a su oposición, se encargó de que el sepelio y la incineración se realizaran en El Salvador.

Pero ese desencuentro no fue la peor de sus experiencias con este grupo funerario porque, ha explicado también la mujer ante el juez, que cuando llegaron se encontraron a su hija en un ataúd de adulto. "Mi niña medía 90 centímetros y se encontraba metida en un ataúd de adulto, fue algo impactante" ha declarado asegurando que la excusa que les dio la funeraria acusada es que en aquel momento "no había caja para niños". Testimonio que Isabel ha dado entre lágrimas y asegurando que su familia está "destrozada moralmente".

Un cadáver desnudo sobre un palé

Impactante ha sido también el testimonio de Mercedes P. A. En su caso fue su hermano el que falleció en 2009 y de su testimonio se desprende una vez más que los cadáveres no eran incinerados en los féretros que habían contratado las familias.

Ante el juez ha declarado Mercedes que el cadáver de su hermano fue trasladado desde Leganés a Valladolid que fue donde se celebró su velatorio y la incineración. Y, tras ver las imágenes que le facilitó después la Policía Nacional, descubrió que el cadáver de su hermano estaba desnudo sobre un palé de madera. "Es algo increíble, una barbaridad, no hay derecho que hayamos pagado y jueguen de esa forma con las personas", ha dicho también muy afectada por la situación.

En total han sido 11 testimonios esta jornada, quizá una de las más dolorosas para las familias que han narrado situaciones similares y no solo eso. Testimonios de familias que coinciden en señalar que no están seguros de haber enterrado las cenizas de sus familiares. Familias dolidas e indignadas que ahora piden que se castigue a los culpables.