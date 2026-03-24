El CGPJ archiva por unanimidad cuatro denuncias contra Juan Carlos Peinado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad archivar cuatro quejas o denuncias contra el magistrado Juan Carlos Peinado, encargado del proceso de instrucción que investiga los posibles delitos cometidos por Begoña Gómez.

El titular del Juzgado número 41 de Madrid ha sido objeto de seis quejas interpuestas en su mayoría por ciudadanos anónimos en las que se cuestionaba su forma de actuar al frente de la plaza. El Promotor de la Acción Disciplinaria abrió diligencias informativas para estudiar las quejas y elevarlas posteriormente al CGPJ para que tomase las actuaciones concretas, pero este, tras estudiar los casos, ha pedido el archivo de cuatro de ellas.

Así, según ha informado el CGPJ mediante un comunicado, el órgano judicial ha archivado cuatro de las seis quejas que tenía contra Peinado. La primera de ellas fue interpuesta por un ciudadano que se declaró "preocupado" por la supuesta investigación prospectiva que, según este ciudadano, estaba llevando a cabo contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta se quejaba de las presuntas filtraciones del caso a la prensa.

La segunda de las diligencias informativas que estaba investigando el Promotor era la queja presentada por "dos particulares" a raíz de varias informaciones periodísticas que apuntaban a una presunta irregularidad del juez Peinado, que, para los denunciantes, habría infringido los principios de Ética Judicial. Algo a lo que el órgano judicial responde que los hechos referidos no guardan ninguna relación con la actuación del magistrado, quedando estos como parte de su ámbito privado. Así, critica que los denunciantes no atribuyen a Peinado ninguna infracción disciplinaria.

La tercera queja también viene de un particular anónimo, que denunciaba una supuesta motivación de Peinado que buscaría relevancia mediática generando una "fundada apariencia de parcialidad". El denunciante no se ha ratificado en su queja, por lo que la queja ha sido archivada.

Queja por citar en domingo

La última de las denuncias contra Peinado arremete contra el magistrado por determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales. En concreto, reprendía que Juan Carlos Peinado citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales. En varias ocasiones, Peinado ha utilizado las guardias durante el fin de semana para estos procedimiento.

Como ejemplo, cabe recordar que Peinado ha citado a Begoña Gómez el próximo miércoles 1 de abril, en Miércoles Santo. Esta queja ha sido archivada porque solo cabría la posibilidad de atenderla si se trata de hechos de un interés general extremo y de notoria gravedad; términos que el CGPJ rechaza usar para las citaciones poco habituales de Peinado.

Pide más información sobre la queja de Bolaños

Al respecto de la queja interpuesta por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el órgano judicial ha devuelto estas diligencias al promotor para que las complete agregando más información al respecto. La queja del ministro socialista iba encaminada a criticar las "actuaciones absolutamente anómalas" que, a juicio de Bolaños, habría llevado a cabo Peinado cuando fue a tomarle declaración en calidad de testigo a La Moncloa; lo que se convirtió en un tenso interrogatorio para el ministro.

Por último, el CGPJ ha retirado del orden del día la diligencia incoada a raíz de las denuncias formuladas por Más Madrid y el diputado autonómico madrileño socialista Guillermo Hita. Ambas le acusaban de haber acordado fuera de plazo la prórroga de la instrucción de una causa en la que investigaba un delito de malversación contra el dirigente de la EMT, empresa pública de transporte dependiente del Ayuntamiento de Madrid. El error de Peinado, que para los denunciantes se habría hecho a propósito, llevó al archivo del caso. El CGPJ ha apartado esta última queja para estudiarla más detenidamente y discutirla en un próximo pleno.