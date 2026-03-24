El presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, ha defendido en el Congreso la colaboración de ADIF con la justicia, y ha explicado que la empresa ha respondido ya a más de un centenar de requerimientos realizados por la Guardia Civil, la juez, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Fiscalía Europea e incluso la Inspección de Trabajo en relación a la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 45 muertos.

En este sentido de supuesta colaboración, conviene recordar que apenas hace unos días, Libertad Digital informó de que ADIF retiró 42 metros de vía de Adamuz sin avisar a la juez. Eso sí, el presidente de Adif ha insistido en que "no se han modificado informes ni ocultado pruebas" en el accidente de Adamuz. En paralelo, el presidente de Adif, se ha negado a dar detalles sobre el siniestro ferroviario porque "sería una irresponsabilidad" hablar de la investigación.

El presidente de ADIF ha comparecido en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en la que ha respondido a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Pedro Marco ha defendido que la empresa pública ha recopilado y trasladado a las diferentes autoridades que lo han requerido "miles y miles" de páginas con registros, hojas de partes de revisiones o expedientes administrativos.

"ADIF ha colaborado plenamente y lo seguirá haciendo con todos los organismos e instituciones que están investigando. Esto es y será una prioridad y así lo trasladé desde el primer momento. Ya se ha aportado la información a más de un centenar de requerimientos y se ha recopilado y trasladado a las diferentes autoridades e investigadores miles y miles de páginas", ha insistido el presidente del organismo público dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente.

Marco ha desmentido también que Adif no supiese que había dos trenes accidentados desde el primer momento y ha defendido su "total colaboración" con los medios sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre bajo las órdenes de la Dirección de la Emergencia ejercida por la Junta de Andalucía.

"Desinformaciones y mentiras"

"La legítima crítica política no debe confundirse con el todo vale. Sería una irresponsabilidad dudar de la fortaleza del sistema ferroviario español por otros fines muy interesados", ha lamentado, a la vez ha criticado que las "desinformaciones" y "mentiras" que se han proferido contra Adif "solo sirven para generar inquietud en millones de usuarios y desazón y sufrimiento adicional entre los familiares de las víctimas". "Decir que la vía estaba rota es mentira", ha insistido, el presidente de Adif.

Marco ha garantizado que si cuando termine la investigación se concluye que el responsable del siniestro fue la infraestructura ferroviaria, "incorporaremos medidas para que esto no vuelva a suceder". Los turnos de comparecencias de los grupos comenzaron por los portavoces de PP y Vox, que pidieron la dimisión del presidente de Adif porque creen que su organismo ha "ocultado" datos y no ha colaborado debidamente en el esclarecimiento de los hechos.