El Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene que el Supremo no vulneró los derechos de los golpistas catalanes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tomado la decisión este lunes de no revisar la sentencia en la que se señalaba que el Tribunal Supremo no había vulnerado los derechos de los independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turrul y Jordi Sanchez por ordenar su ingreso en prisión provisional después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no podía considerarse 'político' en el sentido en que lo entendían los demandantes", señaló el TEDH.

En esa sentencia el tribunal de derechos humanos explicó que "a fin de garantizar la estabilidad y la eficacia de un sistema democrático, el Estado podría verse obligado a adoptar medidas específicas para protegerse. En el presente caso, las circunstancias habían sido particularmente inusuales y graves, ya que el objeto del proceso había sido principalmente enjuiciar actos de gran trascendencia que habían tenido lugar apenas un año antes".

Ahora este lunes el TEDH ha publicado una comunicación, en la que se incluye una serie de casos que rechaza revisar bajo el título "solicitudes de remisión denegadas". Entre ellos se encuentra la mencionada sentencia del 6 de noviembre de 2025 sobre el caso de los independentistas.

"No podía calificarse de arbitraria"

La sentencia también argumentaba que el Supremo había considerado que "las autoridades nacionales habían sopesado los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir en la libre expresión de la opinión de los ciudadanos".

Además, el TEDH señaló que los demandantes habían alegado que las decisiones adoptadas en relación a su prisión preventiva tenían como objetivo "silenciarlos en su calidad de representantes de una alternativa política e intimidarlos para que abandonaran sus actividades políticas".

Sin embargo, ante los ojos del tribunal "el objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no podía considerarse 'político' en el sentido en que lo entendían los demandantes". El TEDH explicó que el contexto político nacional al que hacían alusión no podía demostrar por si solo "que el propósito de su prisión preventiva hubiera sido obstaculizar su participación en la vida política en lugar de garantizar que fueran llevados ante la justicia".

El alto tribunal europeo considera que los demandantes no habían mostrado "de manera convincente" que existiese alguna intención oculta respecto a ellos y remarca que a los partidos a los que ellos pertenecían "no solo no se habían restringido sus actividades, sino que habían podido presentar sus listas de candidatos a las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y, tras la votación, una coalición de las distintas fuerzas independentistas había presentado varios candidatos al cargo de presidente de la Generalitdad".