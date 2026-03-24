Tres trabajadores de la empresa pública Tragsatec han revelado a la Guardia Civil que actuaban "como nexo" entre el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera y la empresa de energías renovables Forestalia. Tragsatec forma parte del Grupo Tragsa, que está integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La SEPI es una entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel investiga en este caso presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En el marco de esta causa, era detenido hace unas semanas el presidente de Forestalia, Fernando Samper y otras cinco personas. Entre ellas, también se encontraba el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez y un notario de la zona.

Un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) recogido en el sumario del caso Forestalia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, destaca las declaraciones testificales de tres trabajadores de Tragsatec. La Guardia Civil subraya que "según la convergencia de los tres testimonios, el proceso formal de asignación de proyectos a técnicos de la empresa Tragsatec seguía una secuencia jerárquica clara. En primer lugar, la solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica: el procedimiento se iniciaba cuando los técnicos o consejeros responsables del Ministerio enviaban una solicitud de colaboración a Tragsatec para la evaluación de un expediente específico".

"En segundo lugar, la recepción y coordinación en Tragsatec: la solicitud era recibida y registrada por los coordinadores de Tragsatec, quienes actuaban como nexo entre el Ministerio y el equipo técnico de la empresa. En tercer lugar, la distribución y asistencia técnica: finalmente, los coordinadores realizaban el reparto de los expedientes entre los técnicos a su cargo para que llevaran a cabo la "asistencia técnica", que consistía en el análisis de la documentación y la elaboración de los informes y borradores de evaluación", añade.

Los investigadores recalcan el uso instrumental de Tragsatec para "la creación de una vía paralela de tramitación, lo que sugiere un modus operandi consolidado y notorio. A raíz del ‘boom de las renovables’, la mayoría de proyectos del Grupo Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec. La tramitación se realizaba bajo la dirección y supervisión exclusiva de Eugenio Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica".

Proyectos de Forestalia investigados

Los investigadores explican las irregularidades detectadas en proyectos de Forestalia como "Masía I y Masía II". El informe hace referencia a que uno de los testigos tras serle asignados estos proyectos, "su análisis técnico inicial concluyó en un borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable. Describe cómo, posteriormente, la subdirectora general adjunta Ana Delgado y Eugenio Domínguez intervinieron directamente y ordenaron modificaciones que, según el testimonio del técnico, ‘básicamente se centraban en eliminar contenidos del informe’ que perjudicaban la viabilidad del proyecto. Eugenio Domínguez dio instrucciones a trabajadores de Tragsatec para tratar la propuesta y cambiar el resultado a favorable. Este proceso culminó con la emisión de una resolución final favorable, contraria a la evaluación técnica original".

Finalmente la UCOMA compara un proyecto de Green Capital con uno de Forestalia: "Al contrastar el proyecto ‘Arlo, Argestes, Céfiro y Paucalli’ del promotor Green Capital con el proyecto ‘Parque eólicos Cerbero, Menecio...’ del Grupo Forestalia, la posición de los aerogeneradores de ambos era ‘prácticamente idéntica’. La diferencia clave reside en los evaluadores y el resultado: el proyecto de Green Capital fue evaluado por técnicos del Ministerio, resuelto desfavorablemente en junio de 2023; el de Grupo Forestalia fue evaluado por técnicos de Tragsatec bajo las órdenes de Eugenio Domínguez y resuelto favorablemente en julio de 2025".

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