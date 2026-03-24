La juez de la Dana cita a Mazón como testigo

La titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar las posibles responsabilidades civiles de cargos públicos durante la dana, ha acordado llamar como testigo al expresidente valenciano Carlos Mazón.

La magistrada de Catarroja ya intentó imputar al exlíder de los populares valencianos elevando una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ya que ella no podía imputarle porque Mazón sigue siendo diputado autonómico y, por tanto aforado. El TSJCV le negó la imputación de Mazón alegando que no especificaba qué inacción concreta podría haber contribuido a maximizar la catástrofe.

En un auto notificado este martes a las partes, la magistrada llama a declarar en calidad de testigo a Mazón argumentando que la negativa del TSJCV a imputarle "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

Esta exclusión, según la juez, le permite llamarlo como testigo a pesar de su condición de aforado. Esto es, una vez descartada la posibilidad de que su declaración contravenga sus intereses judiciales y le pueda suponer un perjuicio para una futurible defensa como imputado, la magistrada asegura que ya puede citarle como testgo.

La encargada del proceso de instrucción que investiga las posibles responsabilidades civiles de altos cargos de el Ejecutivo de Mazón que tomaron decisiones durante la dana precisa que no podría efectuar un juicio futuro a Mazón. "No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical", concluye. Al no existir esta posibilidad, sí que puede llamarlo en calidad de testigo.

En este sentido, Ruiz Tobarra pide a Mazón que aporte voluntariamente los mensajes y llamadas telefónicas del día de la dana, el 29 de octubre de 2024. Todo ello, con el objetivo, según dice, de indagar en las responsabilidades civiles de la que fuera su consejera de Emergencias, Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de la misma Consejería, Emilio Argüello.

La magistrada también acuerda la declaración como testigo de la que fuera portavoz del Ejecutivo de Mazón, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.