Peramato reclama la reforma del LeCRIM que dejaría la instrucción penal a cargo de los fiscales

La fiscal general del Estado Teresa Peramato ha asegurado este martes que la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que en caso de que se apruebe dejaría la instrucción penal a cargo de los fiscales y no de los jueces, se trata de una "reivindicación histórica de la mayor parte de los juristas". En concreto Peramato ha señalado que "el fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar".

Así se ha pronunciado la fiscal general en la apertura de una jornada de debate sobre la reforma de la LECrim que ha tenido lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.

"El hecho de que los fiscales lleven la investigación y que los jueces cumplan la función que les atribuye la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es una reivindicación histórica de la mayor parte de los juristas", ha señalado Peramato.

"Es una reivindicación que llevamos efectuando desde hace demasiado tiempo ya. Si vamos a los anales de la historia veremos como en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882" el entonces ministro "ya decía que anhelaba el día en el que el legislador, echándose en brazos de la lógica, llevase hasta el último de los límites el sistema acusatorio", ha señalado de manera poética la fiscal general.

"Evidentemente es un anhelo que después de 140 años ahí está, no lo hemos conseguido todavía", lamenta Peramato.

Por su parte, el ex fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, que se encontraba entre el público ha señalado que sería "un error de Estado" no reformar la LECRim y ha precisado que "las costuras del sistema están a punto de reventar".

El fiscal condenado también ha lamentado que todavía no haya llegado esta reforma y ha señalado que eso provoca "tristeza muchas veces" a los fiscales e "insatisfacción a las víctimas y a la opinión pública".

Polémica con la ley del sí es sí

La fiscal general del Estado defendió a principios de marzo la polémica ley del 'solo sí es sí', impulsada por la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la calificó calificado de "un referente a nivel internacional". "Con todas las críticas que ha acumulado a mí me parece que es una ley esencial y que también es un referente a nivel internacional" declaró la fiscal general del Estado en un evento que tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General. La ley sigue en el centro de la polémica por haber beneficiado a más de 1.000 violadores.

"Lo importante es que centra la respuesta en poner el foco en la ausencia del consentimiento en los actos de violencia sexual", añadió Peramato. "Yo creo que es tan importante tener en cuenta el consentimiento afirmativo como el núcleo de nuestra autonomía y libertad sexual y, por lo tanto, la ausencia del consentimiento afirmativo como la esencia de la violencia sexual", sentenció al respecto.