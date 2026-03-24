Una juez responsabiliza al Ministerio de Aagesen por un accidente en el que murieron 6 personas en Santander

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha cercado las responsabilidades civiles del colapso de una pasarela en Santander a Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen.

El pasado 3 de marzo se derrumbó una pasarela junto a la Playa de El Bocal, en Santander, provocando el fallecimiento de seis personas que se encontraban pasando por la misma y cayeron al mar. El colapso de la estructura de madera se investiga en los Juzgados, que dirimirán las posibles responsabilidades civiles de los encargados de su mantenimiento.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) mediante un comunicado, la magistrada ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela. Costas es un organismo público que depende del Ministerio de Sara Aagesen.

En concreto, la juez ha acordado en un auto la acción penal correspondiente contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación

Para la magistrada, existen "serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela". De hecho, la estructura fue reparada en 2024 pero, mientras que se cambiaron las piezas de madera, se mantuvieron los elementos metálicos, que estaban oxidados. Así se dirime en el informe de la Policía Científica, que señala la probable negligencia presuntamente llevada a cabo por el organismo dependiente de la cartera de Aagesen.

Según se señala en el auto, la estructura formaba parte de un plan de obras realizadas por costas tras las cuales y una vez finalizadas sería el Ayuntamiento de Santander la administración encargada de su mantenimiento. Sin embargo, al no haber finalizado el citado plan de obras desde que empezaran en 2012, Costas sigue siendo el responsable del mantenimiento.

Además, indica que Demarcación de Costas "era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento", ya que, en un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas, se advertía al jefe de Servicio de Obras "del mal estado de ciertas maderas". Este informe provocó que meses después se llevara a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada

El Ministerio se personará en la causa

En este contexto, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado en declaraciones a los medios de comunicación que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido personarse en la causa.