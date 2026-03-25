Hospitalizada una mujer de 72 años, vecina de la localidad pontevedresa de Tomiño, después de haber sido atacada por una jauría de perros sin identificación.

El ataque de los canes ocurrió sobre las 19:30 de la pasada tarde en la carretera provincial 552, junto a un restaurante en la parroquia de Estás, según relató el vecino que dio la voz de alarma al 112 Galicia para que asistieran a la víctima.

A su llegada, los servicios de emergencias sanitarias 061 encontraron a la anciana semiinconsciente, por lo que procedieron a estabilizarla. Una vez lo consiguieron, la mujer fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permanece desde entonces en observación médica a causa de las mordeduras que sufre.

Una decena de perros sin identificar

Según ha relatado este vecino que llamó al 112, pudo intervenir a tiempo para apartar a la mujer de los perros, que podrían rondar la decena, y evitar que el ataque fuera más grave. Perros que han podido ser capturados en su mayoría por el servicio de lacería municipal que se desplazó hasta la zona del ataque para atraparlos.

También se personaron en la misma efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil que, de forma paralela, iniciaron las gestiones para tratar de localizar al dueño de los animales implicados en el ataque. Según han precisado los agentes, la investigación es complicada dado que ninguno de los perros tiene chip identificativo, lo cual hace imposible su rastreo.

Las autoridades están a la espera de conocer el alcance de las heridas sufridas por la víctima, mientras continúan investigando las circunstancias de este ataque que ha generado una gran preocupación en la zona.