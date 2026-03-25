Cataluña refuerza la alerta antiterrorista y blinda la Semana Santa ante el riesgo de atentado

La Consejería de Interior y Seguridad Pública de la Generalidad de Cataluña ha activado un plan de refuerzo de la seguridad para el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 6 de abril. Tras la reunión del 80º Gabinete de Coordinación Antiterrorista, presidido por la consejera Núria Parlon, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el comisario jefe, Miquel Esquius, el Ejecutivo autonómico ha decidido mantener el nivel 4 sobre 5 de alerta, intensificando la vigilancia en puntos estratégicos y nodos de transporte.

Dispositivo especial para celebraciones religiosas

El Gabinete ha acordado priorizar los dispositivos de seguridad vinculados a las celebraciones religiosas y las grandes aglomeraciones en la vía pública. Ante el incremento previsto de turistas, los Mozos de Escuadra potenciarán los operativos y patrullajes en los espacios con mayor concentración ciudadana. Estas medidas se suman a las ya vigentes desde octubre de 2023, que mantienen bajo protección especial los intereses de Israel y la comunidad judía, así como las delegaciones de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

Las fuerzas de seguridad como objetivo potencial

El análisis de la inteligencia policial subraya que, en el actual "escenario bélico" global, las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan siendo un objetivo potencial de interés para posibles células o lobos solitarios. Por este motivo, la dirección de la policía catalana ha insistido en la necesidad de "extremar las medidas de autoprotección" por parte de todos los miembros del cuerpo, de las policías locales y del resto de operadores de seguridad privada que trabajan en territorio catalán.

Vigilancia en infraestructuras críticas

La revisión de las medidas de prevención y respuesta antiterrorista se ha adaptado al nuevo contexto global. El despliegue afectará de forma directa a los nodos de transporte, incluyendo estaciones de ferrocarril, metro y aeropuertos, donde se espera una afluencia masiva de viajeros durante las festividades. El objetivo es garantizar el desarrollo seguro de los actos litúrgicos y la protección total de los espacios públicos ante la persistencia de una amenaza que el Gabinete califica de alta y constante.