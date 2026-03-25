El bochornoso rótulo de TVE contra Juanma Moreno: "Hace cuatro años tuvo una flor en el culo"

La televisión pública, convertida en el brazo armado de la propaganda de la Moncloa, ha vuelto a protagonizar un episodio bochornoso. Este miércoles, el programa La Hora de la 1 ha emitido un rótulo cargado de inquina y vulgaridad contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una semana clave para la política regional tras la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo.

Bajo la imagen de Pedro Sánchez, que comparecía en el Congreso para hablar de la guerra de Irán y rescatar el "No a la guerra" de 2003, TVE sobreimpresionó un mensaje que nada tenía que ver con el debate: "Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo".

1. Rótulo de TVE. «Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo». 2. Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Pieza clave del Plan de Acción por la Democracia de @felixbolanosg «Los Estados miembros garantizarán que los sean… pic.twitter.com/db137Da1Kr — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) March 25, 2026

El insulto no es casual. Se produce apenas unos días después de que el presidente andaluz pulsara el botón electoral. Mientras la candidata socialista y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, despliega su estrategia de precampaña, la televisión que pagan todos los españoles —incluidos los andaluces— se descuelga con un titular que parece redactado en la sede de Ferraz.

A pesar de que el rótulo permaneció en pantalla durante varios segundos, provocando un incendio inmediato en las redes sociales, la cadena ha optado por el mutismo absoluto. Ni la presentadora, Silvia Intxaurrondo, ni la dirección del ente han emitido comunicado alguno para explicar cómo un lenguaje tan soez y una valoración política tan sesgada pudieron saltarse todos los controles de edición de la cadena pública.

Por su parte, Juanma Moreno ha preferido mantener un perfil institucional y, de momento, guarda silencio ante el ataque de la televisión estatal. Tampoco ha habido reacción por parte de su rival, María Jesús Montero, que prosigue con sus actos de campaña ajena a la utilización partidista de RTVE.