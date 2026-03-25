El Constitucional estudiará el recurso del PSOE para blindar a Armengol ante la reforma del Reglamento del Senado

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite en el Pleno de este miércoles el recurso presentado por senadores y diputados socialistas contra la reforma del Reglamento del Senado.

El PP usó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para reformar el Reglamento con el objetivo de evitar un proceso que lleva ocurriendo durante toda la legislatura: el PP aprueba una norma en el Senado y la Mesa del Congreso que preside la socialista Francina Armengol, en lugar de facilitar que se vote en Pleno para proceder a su aprobación, amplía los plazos de enmiendas sine die. Así, los socialistas consiguen que no se vote ninguna de las propuestas legislativas del PP provenientes del Senado.

La reforma de los populares buscaba que la Cámara Alta pudiese elevar un conflicto de atribuciones contra la Mesa del Congreso si es que esta retrasaba continuamente las iniciativas legislativas. Ahora, el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados y 50 senadores socialistas contra la citada reforma.

En concreto, el recurso asegura que el nuevo Reglamento con el supuesto de conflicto contra el Congreso vulnera los artículos 66.2, 72.1 y 116.1 de la Constitución así como al artículo 73 de la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Además, los demandantes sostienen que ciertos artículos del nuevo Reglamento en los que se defiende que las leyes puedan ser aprobadas por las Comisiones del Senado sin pasar por el Pleno también contraviene el orden constitucional.

Entre las leyes que el Senado ha propuesto y que Armengol ha guardado en un cajón de la Mesa del Congreso se encuentra la eliminación de la nueva tasa de basuras impuesta por una directiva europea. Además, el PP propuso en el Senado la apertura de una línea de ayudas a los enfermos de ELA que suplía la falta de dotación económica de la Ley ELA aprobada en el Congreso.