El juez Calama de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto de la causa de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido prorrogar por un mes el secreto del caso Plus Ultra, según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital. El juez de la Audiencia Nacional decidió aceptar la competencia para llevar a cabo la instrucción del caso Plus Ultra, en la que se investiga el rescate a la aerolínea, después de que a finales de febrero trascendiese que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

Este órgano jurisdiccional ya se encargó de llevar la investigación de este caso aunque el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió enviarlo a los juzgados de Plaza de Castilla porque consideraba que la mayor parte de la trama giraba en torno a España. La juez, según señalaron a Libertad Digital fuentes jurídicas, se inhibió porque consideraba que no era competente para juzgar estos hechos.

El caso Plus Ultra adquirió una nueva dimensión cuando la Policía Nacional detuvo a su presidente Julio Martínez Sola y registró la sede de la compañía. La Fiscalía Anticorrupción apuntó en una denuncia al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Durante esta operación también resultó detenido Julio Martínez Martínez, empresario vinculado con Plus Ultra y amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El propio ex presidente del Gobierno reconoció haber recibido cerca de 70.000 euros anuales por tareas de "asesoramiento" a las empresas de Martínez Martínez.